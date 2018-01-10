Президент Литвы обсудит с мэрами решение проблемы эмиграции

В среду литовский президент Даля Грибаускайте обсудит с мэрами самоуправлений вклад местных властей в решение проблем, связанных с эмиграцией.

На встрече будет представлено исследование Международной организации миграции о том, как эмиграцию оценивают в разных регионах страны, и насколько муниципалитеты готовы вернуть местных жителей, уехавших за границу.

По сообщению президентской администрации, это исследование – первое из подобных в Литве. Оно вскрывает крупнейшие проблемы, с которыми сталкиваются возвращающиеся, оценивает готовность городов и городков к принятию прибывающих эмигрантов и выдвигает конкретные рекомендации по поощрению людей к возвращению и по облегчению их интеграции.

По словам президента, решая вопросы эмиграции, очень важно, чтобы силы объединили центральная, местная власть и неправительственные организации, поэтому вклад муниципалитетом особенно значительный. Глава государства подчеркнула, что только при взаимодействии всех властей, усилия по возвращению уехавших могут принести надлежащий результат.

В прошлом году Д. Грибаускайте инициировала кампанию “Выбирай Литву”, в ходе которой внимание уделяется людям, возвращающимся из эмиграции.

В 2017 году из Литвы эмигрировали более 50 тыс. граждан.

BNS

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