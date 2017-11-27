Президент Литвы подписала “закон Магнитского”

Литовский президент Даля Грибаускайте подписала так называемый “закон Магнитского”, которым запрещен въезд в страну иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека.

По словам Д. Грибаускайте, принимая этот закон, Литва вместе с международным сообществом говорит решительное “нет” ущемлениям прав человека, грязным деньгам и умалению значения правосудия.

“Верховенство закона и уважение к правам человека являются неотъемлемыми составляющими правового государства. Те, кто попирает общепризнанные права человека и свободы, обязан знать, что в демократическом мире они нежелательны”, – говорится в пресс-релизе президентского ведомства.

Закон назван именем убитого 16 ноября 2009 года в российской тюрьме юриста Сергея Магнитского. Он раскрыл финансовые махинации российских чиновников и граждан, когда обманом было присвоено 230 млн. долларов денег налогоплательщиков США. С. Магнитский был незаконно задержан, провел в заключении 358 дней, подвергался пытка и умер в тюрьме.

Принятый 16 ноября сеймом Литвы закон предусматривает, что решение запретить таким иностранцам въезд в Литву по предложению министра иностранных дел будет принимать министр внутренних дел. На прошлой неделе сейм принял резолюцию с фамилиями 44 лиц, которые могут быть включены в список нежелательных в Литве лиц – так называемый “список Магнитского”.

BNS

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