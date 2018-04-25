Президент примет участие в торжествах, приуроченных к 100-летию окончания Первой мировой войны

Ровно сто лет назад 11 ноября в 11 часов утра близ города Компьень, на севере от Парижа, было подписано перемирие с Германией, сообщает Пресс-служба Президента.

По приглашению Президента Франции Эммануэля Макрона Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте в воскресенье, 11 ноября, в Париже примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 100-летию окончания Первой мировой войны.

Торжественная церемония по случаю столетия окончания Первой мировой войны, на которую приглашены около 60 глав государств и международных организаций, состоится в символическом месте – у Триумфальной арки. Именно через нее в 1918 году с победным маршем прошли французские солдаты, на западном фронте одержавшие победу над германской армией.

Приглашая отдать дать памяти жертвам войны и отметить столетие заключения перемирия, Президент Франции Эммануэль Макрон призывает проанализировать нынешнюю ситуацию в мире и стремиться к долгосрочному миру.

Во время торжественной церемонии состоится военный парад, будет исполнена «Марсельеза», отданы почести флагам участвовавших в Первой мировой войне соединений и дань памяти погибшим военнослужащим, а также зажжен вечный огонь на могиле Неизвестного солдата.

Школьники зачитают пять писем непосредственных свидетелей Первой мировой войны. Эти письма были написаны 11 ноября 1918 года участвовавшими в этой войне французским, британским, американским, германским и китайским солдатами. Молодежный симфонический оркестр Европейского союза исполнит несколько классических произведений.

Первая мировая война – одна из самых жестоких в истории, она унесла жизни почти 20 миллионов человек. Именно в ходе Первой мировой впервые было применено химическое оружие – отравляющий газ иприт. Тем не менее в результате этой войны, которую тогда называли Великой, рухнули империи, стали развиваться идеи свободы, открытости, гендерного равенства и демократии, открылись благоприятные геополитические условия для восстановления независимого Литовского государства и образования многих других государств Европы.

Версальский мирный договор, который был подписан 28 июня 1919 года, окончательно завершил Первую мировую войну. Литве этот договор помог получить международное признание. Нашему молодому государству, которое чуть более года назад восстановило свою независимость, Запад стал оказывать помощь в дальнейшей борьбе за свободу.

l24.lt