Президента Венесуэлы попытались взорвать прямо во время выступления

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В Каракасе в 17:30 по местному времени в субботу произошло неудачное покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро с применением дронов с взрывчаткой, которые взорвались в воздухе, не долетев до трибуны. Ранены семь военных, сам президент Венесуэлы не пострадал, передает РИА «Новости» .

Об ответственности за покушение заявила малоизвестная подпольная группа «Фланелевые солдаты». Они отметили, что несмотря на то, что дроны были сбиты, покушения повторятся и смерть Мадуро — лишь вопрос времени.

На обнародованной телеканалом NTN 24 видеозаписи видно, что Мадуро прерывает свое выступление после, предположительно, взрыва, раздавшегося на определенной дистанции от него. После этого трансляция прекращается. На фотографиях в социальных сетях видно, как охрана Мадуро закрывала его пуленепробиваемыми щитами.

Николас Мадуро уже обратился к стране по телевидению, пообещав найти и сурово наказать виновных. Он пообещал самое суровое наказание людям, пытавшимся его убить. В подготовке покушения президент обвинил правую оппозицию страны и президента Колумбии.

Помимо президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса он упомянул и США. «Мы спросим с тех ответственных, кто живет за границей, в первую очередь в США.

По первым данным расследованиям, многие из организаторов покушения живут в США, в штате Флорида. Надеюсь, что правительство Дональда Трампа будет готово бороться с террористическим группами, которые совершают покушения против мирных стран, в нашем случае — Венесуэлы», — заявил Мадуро в ходе телеобращения.

«Справедливость и максимальное наказание! Прощения не будет. Я клянусь в этом будущим народа, будущим Родины», — заявил президент Венесуэлы в обращении к народу страны.

МИД Колумбии назвал безосновательными обвинения Венесуэлы в адрес колумбийского главы государства. «Заявление о причастности лидера Колумбии к подготовке покушения на президента Венесуэлы абсурдно и не имеет под собой оснований», — сказано в сообщении колумбийского дипломатическог ведомства.

Николас Мадуро в прошлом работал шофером. Он стал преемником харизматичного президента Венесуэлы Уго Чавеса в 2013 году, после смерти последнего от рака.

В мае 2018 года Мадуро был переизбран на пост главы государства. Голосование прошло на фоне бойкота со стороны оппозиции и сообщений о массовых нарушениях.

После переизбрания Мадуро в мае 2018 года сотни тысяч людей вышли на акции протеста.

Однако многие граждане Венесуэлы сохраняют лояльность Мадуро, заявляя, что все проблемы в стране вызваны не неумелыми действиями правительства, а враждебными империалистическими силами.

NEWSru.com