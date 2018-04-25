Президента Венесуэлы попытались взорвать прямо во время выступления

В Каракасе в 17:30 по местному времени в субботу произошло неудачное покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро с применением дронов с взрывчаткой, которые взорвались в воздухе, не долетев до трибуны. Ранены семь военных, сам президент Венесуэлы не пострадал, передает РИА «Новости».
Об ответственности за покушение заявила малоизвестная подпольная группа «Фланелевые солдаты». Они отметили, что несмотря на то, что дроны были сбиты, покушения повторятся и смерть Мадуро — лишь вопрос времени.
На обнародованной телеканалом NTN 24 видеозаписи видно, что Мадуро прерывает свое выступление после, предположительно, взрыва, раздавшегося на определенной дистанции от него. После этого трансляция прекращается. На фотографиях в социальных сетях видно, как охрана Мадуро закрывала его пуленепробиваемыми щитами.
Николас Мадуро уже обратился к стране по телевидению, пообещав найти и сурово наказать виновных. Он пообещал самое суровое наказание людям, пытавшимся его убить. В подготовке покушения президент обвинил правую оппозицию страны и президента Колумбии.
Помимо президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса он упомянул и США. «Мы спросим с тех ответственных, кто живет за границей, в первую очередь в США.
По первым данным расследованиям, многие из организаторов покушения живут в США, в штате Флорида. Надеюсь, что правительство Дональда Трампа будет готово бороться с террористическим группами, которые совершают покушения против мирных стран, в нашем случае — Венесуэлы», — заявил Мадуро в ходе телеобращения.
«Справедливость и максимальное наказание! Прощения не будет. Я клянусь в этом будущим народа, будущим Родины», — заявил президент Венесуэлы в обращении к народу страны.
МИД Колумбии назвал безосновательными обвинения Венесуэлы в адрес колумбийского главы государства. «Заявление о причастности лидера Колумбии к подготовке покушения на президента Венесуэлы абсурдно и не имеет под собой оснований», — сказано в сообщении колумбийского дипломатическог ведомства.
Николас Мадуро в прошлом работал шофером. Он стал преемником харизматичного президента Венесуэлы Уго Чавеса в 2013 году, после смерти последнего от рака.
В мае 2018 года Мадуро был переизбран на пост главы государства. Голосование прошло на фоне бойкота со стороны оппозиции и сообщений о массовых нарушениях.
После переизбрания Мадуро в мае 2018 года сотни тысяч людей вышли на акции протеста.
Однако многие граждане Венесуэлы сохраняют лояльность Мадуро, заявляя, что все проблемы в стране вызваны не неумелыми действиями правительства, а враждебными империалистическими силами.