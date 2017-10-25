Пробная перепись: тест удался

Со 2 по 13 октября в Молодечно и в нескольких деревнях района проходила пробная перепись населения. При помощи планшетов со специальными программами, которые заменили прежние многостраничные опросники. Тест должен был дать почву для работы над ошибками к основной переписи населения Беларуси 2019 года. Итоги пилотного проекта подведены.

Главный: ставка на цифровые технологии полностью себя оправдала. Опросили 14.683 человека, или 97,9% от предполагаемого количества. От участия в переписи отказались 248 человек, или 1,7% от числа опрошенных, и эта цифра внушает оптимизм. Ведь в мировой практике считается приемлемым и даже хорошим результатом 10%…

Планшеты ускорили не только обработку всего массива статистических данных, но и работу конкретного переписчика. Почти в 3 раза. Арифметика проста: раньше на заполнение опросного листа на одного человека требовалось 15 — 20 минут, а на сенсорном экране на это уходит в среднем 5 минут. Впрочем, много было и пожелавших поучаствовать в переписи вовсе через интернет, отметила председатель Национального статистического комитета Инна Медведева:

— В ходе проведения пробной переписи отработано два способа работы с населением: использование планшетных компьютеров при посещении на дому и работа стационарных участков. Оба способа будут использоваться при проведении переписи населения Беларуси в 2019 году, поскольку стационарные участки также хорошо сработали: на них пришло примерно 6% населения — в основном из сельской местности.

Несколько смутили опрашиваемых нюансы геометрии, связанные с подсобным хозяйством, когда нужно было указать площадь условных грядок с морковкой, участка с картошкой или яблоневого сада. Возможно, к основной переписи достаточно будет лишь уточнить, например, число яблонь. Система автоматически укажет размер участка, ведь на каждое деревце рекомендуется определенная площадь, и с помощью экспертов из сельскохозяйственной области составители опросника разработают подобные алгоритмы на различные культуры.

Антон КОСТЮКЕВИЧ.

Метки: N43 (1183) 26 октября, Беларусь