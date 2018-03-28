Продажа алкоголя «съежилась»

Ужесточенный с января этого года порядок торговли алкоголем и запрет на его рекламу обусловили упадок продаж всех алкогольных напитков. Больше всего сократились продажи крепких алкогольных напитков, показали данные Государственной налоговой инспекции (ГНИ). Предприятия торговли говорят о том, что им приходится сокращать время работы магазинов.

В январе был сильно ограничен алкогольный рынок — время торговли алкоголем по будням и субботам было сокращено до 10 часов (вплоть до 20.00), а по воскресеньям алкоголем можно торговать всего 5 часов (вплоть до 15.00). Кроме того, на два года повышен возрастной ценз — алкоголь можно покупать только лицам старше 20 лет. Если судить по информации, имеющейся у ГНИ, такие изменения обусловили упадок продаж алкоголя в первые два месяца года.

Всего за январь и февраль в 2018 году было декларировано акцизов на алкоголь на сумму почти 43 млн евро. В 2017 году за январь и февраль за счет акцизов на алкоголь было собрано почти 93 млн евро — это намного больше, чем в этом году. Правда, в январе и феврале 2017 года сбор акцизов мог быть больше из-за того, что все спешили пополнить свои запасы алкоголя — с марта 2017 года из-за повышенного правящей парламентской коалицией акциза выросли и цены на алкоголь.

Согласно данным ГНИ, больше всего снизились продажи крепких напитков. В 2018 году за счет акцизов на крепкий алкоголь было собрано почти 23 млн евро — это примерно на 42 млн евро меньше, чем в соответствующий период 2017 года. Если в январе-феврале 2017 года за счет акцизов на вино было собрано 7 млн евро, то в этом году в бюджет попадет чуть более 4 млн евро. Правда, несмотря на то, что в январе сборы акцизов на пиво немного снизились, в феврале они подскочили, и в начале этого года планируемый сбор будет примерно на 10% больше, чем в прошлом году. За январь и февраль 2018 года за счет акцизов на пиво в бюджет попадет около 11,5 млн евро, в то время как в 2017 году за такой же период в бюджет попало 10,5 млн евро.

В итоге сбор акцизов на алкоголь в 2018 году примерно такой же, что и в 2016 году. Но если иметь в виду, что акцизы на алкоголь значительно выросли по сравнению с 2016 годом, очевидно, что продажи алкоголя значительно упали.

Экономисты отмечают, что несмотря на то, что теневой рынок торговли спиртным в Литве очевидно вырос, многие жители, особенно в приграничье, закупают дешевый алкоголь в Латвии и Польше, это все вместе все равно чисто физически не может покрыть падение официальных продаж, а значит, жители Литвы действительно, пусть и из-за насильственных ограничений, но пить стали меньше.

Предприятия торговли уже открыто говорят о том, что в результате им приходится сокращать время работы магазинов, поскольку стало меньше покупателей. Владельцы сельских магазинов утверждают, что после сокращения времени продажи алкоголя в магазинах желающие приобретают алкоголь незаконно, сообщила служба новостей общественного вещателя LRT.

Магазины торговой сети Norfа в Панявежисе с 8 апреля будут работать по воскресеньям с 9 до 16 час. Время работы в воскресенье на 2-3 час. сокращают и некоторые другие крупные магазины сети Norfа.

По словам директора Norfа Дайнюса Дундулиса, сокращать время работы приходится по нескольким причинам, но главная, особенно в районах, – ограничения торговли алкоголем.

«В воскресенье в те часы, когда продают алкоголь, оборот магазинов увеличивается, продают не только алкоголь, но и другие товары, а в те часы, когда алкоголь нельзя продавать, наблюдается спад», – отмечает директор Norfos mažmenа Дайнюс Дундулис.

Другие крупные сети пока в этом вопросе не определились.

По словам представителя торговой сети Maxima, компания наблюдает за ситуацией, а менять ли время работы, решит в конце первого квартала.

Rimi также еще анализирует потоки клиентов.

Lidl и Iki время работы сокращать не планируют.

Инф. «ЛК»

Метки: N13 (1205) 29 марта, ГНИ, Продажа алкоголя