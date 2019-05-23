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В четверг продолжается досрочное голосование во втором туре президентских выборов в Литве и на выборах в Европарламент (ЕП) и начинается голосование в дипломатических представительствах Литвы.

Досрочное голосование началось в понедельник и продлится до пятницы. Голосовать в помещениях самоуправлений можно ежедневно с 8 до 20 часов.

Со среды по пятницу проходит голосование в специальных почтовых отделениях, то есть в больницах, воинских подразделениях, местах лишения свободы.

Граждане Литвы, проживающие или временно находящиеся за границей, с четверга смогут проголосовать и в посольствах страны.

Голосование проходит в 51 дипломатическом и консульском учреждении, в Центре литовцев мира в Лемонте (США) и почетном генеральном консульстве Литвы в Торонто (Канада).

Дополнительные места для голосования оборудованы Соединенном Королевстве: в Восточном Лондоне, в Кингс-Линне и в Лидсе, в Норвегии – в Ставангере, в Австралии – в Мельбурне.

Голосование на дому намечено в пятницу и субботу. На дому голосуют избиратели в возрасте старше 70 лет и те, кто по состоянию здоровья не может прийти на избирательный участок.

В воскресенье, день выборов голосование будет проходить на избирательных участках с 7 до 20 часов.

Во время досрочного голосования во втором туре выборов президента Литвы и Европарламента (ЕП) за первые два дня проголосовало 2,13% или 51 тыс. 700 литовских избирателей. Избиратели голосуют немного активнее, чем в первом туре выборов президента — тогда за такой же период досрочно проголосовало 1,85% или 44 тыс. 747 избирателей.

Общая явка во время досрочного голосования в первом туре, вместе с активностью в специальных почтовых отделениях и количеством граждан, голосовавших на дому, составила 10,75%.

За президентский пост во втором туре поборются бывший министр финансов, кандидат консерваторов и член сейма Ингрида Шимоните, а также экономист Гитанас Науседа.

В первом туре выборов за И. Шимонте, выдвинутую Союзом Отечества-Литовских христианских демократов (консерваторов), проголосовали 31,31% избирателей, а за независимого кандидата Г. Науседу – 30,94%.

В выборах в Европарламент участвуют 16 списков кандидатов, выдвигаемых партиями и общественными комитетами.

BNS