Профсоюзы Литвы поддерживают идею запрета на работу магазинов в выходные дни 

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Профсоюзы Литвы положительно оценивают инициативу властей на запрет работы магазинов в выходные и праздничные дни.

Они согласны с тем, что для начала магазины не должны работать по праздникам и в последнее воскресенье каждого месяца. Позже предлагают рассмотреть возможность запрета работы и в другие воскресные дни, а может быть по воскресеньям вообще.

Глава Профсоюза работников сферы услуг, в котором 2000 членов, Александр Посохов сказал, что это не должно быть резким поворотом.

«Сначала надо приучить общество, которое, судя по опросам, уже свыклось с такой мыслью, и работников, которые на самом деле не хотят работать. Может, и есть какой-то 1%, скажем, студентов, которые работают временно, они и согласны работать по воскресеньям», – сказал BNS Посохов.

По его словам, сейчас профсоюзов нет ни в одной из торговых сетей, за исключением Rimi. В профсоюзе Rimi — 20–30 членов.

Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене напомнила, что в некоторых других странах не только продовольственные, но и другие магазины до ночи не работают, а закрываются в 18 ч.

Увольнений не будет, прибыль не уменьшится

Утверждение, будто работники магазинов в праздники и выходные больше зарабатывают, Посохов назвал пиаром компаний. «Немного они зарабатывают дополнительно. Не спешит им никто вдвойне платить, дают день или два выходных», – сказал Посохов.

Он сомневается в том, что после введения нового порядка работников будут увольнять, а в торговых центрах упадут доходы. По его мнению, покупатели не пойдут в небольшие магазины, поскольку новшества не приведут к росту их числа.

Г.Груздене: прибыль — работникам

Председатель Литовского профсоюза работников пищевой промышленности Гражина Груздене упрекает торговые центры в том, что они не делятся своей прибылью с работниками и инвестируют средства при этом даже не в Литве.

«Возьмите тенденцию роста прибыли и зарплат. Прибыль торговых центров растет как на дрожжах. Неужели они не должны за счет прибыли повышать зарплаты? Нет, они эти средства инвестируют, а не повышают зарплаты. А что их инвестиции в других странах дают Литве?» – сказала Груздене.

Она также предлагает менять политику зарплат и повышать штрафы работодателям за нарушение рабочего режима, чтобы штраф зависел от оборота. Она также призывает власти требовать от хозяев торговых сетей большей социальной ответственности.

Парламент Литвы осенью 2018 года должен решить, будет ли ограничена работа торговых центров в праздники и в воскресные дни.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис на этой неделе выразил своё недовольство недостаточной конкуренцией между торговыми центрами и быстро растущими ценами. Он утверждает, что у государства есть меры для исправления ситуации. Сквернялис рассказал, что один из способов снижения концентрации торговых центров — это ограничение торговли по выходным.

Парламент Литвы в июне в первом чтении одобрил подготовленную представителем «Порядка и справедливости» поправку к Трудовому кодексу, согласно которой с 2019 года магазины не будут работать по праздникам и в последнее воскресенье месяца. В Трудовой кодекс вписаны 13 праздничных дней: Сочельник, Рождество, Новый год, Пасха, 16 февраля, 11 марта, 6 июля, Росы, Успение Пресвятой Богородицы, День матери, День отца и др.

В Литве дискуссии о работе магазинов в выходные и праздники длятся с 2002 года, когда торговцы договорились не работать в это время, но выполнили соглашение лишь один раз – на Рождество 2002 г. Парламент обсуждал этот вопрос в 2007 и 2010 гг., но не поддержал ограничение работы магазинов.

В соседней Польше с марта 2018 года до конца года магазины могут работать лишь два воскресных дня в месяц, с 2019 г. – только один, а с 2020 г. магазины в воскресенье работать не будут вообще.

BNS