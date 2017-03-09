Проспект Гядимино: будут новшества

Вильнюсская полиция предлагает отменить ограничения движения на отрезке проспекта Гядимино.

«Мы уверены, что только при помощи административных взысканий гарантировать безопасность движения невозможно. Перекинуть решение этой проблемы на плечи полицейских – тоже не выход», – утверждает начальник Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Саулюс Гагас.

На отрезке проспекта от Кафедральной площади до улицы Вильняус стоят дорожные знаки «Жилая зона» и «Въезд запрещен» с дополнительными табличками. Дорожный знак «Въезд запрещен» запрещает въезд всем транспортным средствам за исключением маршрутного транспорта. В другой части проспекта Гядимино этих ограничений нет.

Полицейские замечают, что некоторые водители не придерживаются требований дорожного знака «Въезд запрещен», и потому возникают конфликтные ситуации с пешеходами, которые пользуются правами, предоставленными им знаком «Жилая зона», ходят по проезжей части, хотя на улице есть довольно широкие тротуары хорошего качества.

Некоторые пешеходы требуют оштрафовать водителей, которые не обращают внимания на знак «Въезд запрещен». По словам полиции, этим знаком постоянно недовольны водители такси, обслуживающего транспорта, жители этой части города, которые пытаются подъехать к нужным объектам по окружным улицам. Такое регулирование движения, по мнению полицейских, не соответствует концепции «Дружелюбного города».

Столичная полиция обратилась в Вильнюсское самоуправление с просьбой решить сложившуюся ситуацию и предлагает убрать в этой части проспекта Гядимино дорожный знак «Въезд запрещен», отменить статус жилой зоны или искать технические решения этой проблемы.

Тем временем Вильнюсское самоуравление сообщило, что недисциплинированные водители, которые не обращают внимания на знак «Проезд запрещен» на отрезке проспекта Гядимино от Кафедральной площади до улицы Вильняус, будут наказаны на основании записей видеокамер.

Планируется, что в этом году на проекте Гядимино будет установлено 11 видеокамер.

«Установленные на проспекте камеры будут следить не только за нарушениями правил дорожного движения, но и за случаями преступной деятельности», — отметил заместитель мэра Вильнюса Гинтаутас Палуцкас.

По словам Палуцкаса, две камеры будут расположены в тех местах проспекта Гядимино, где установлены знаки, запрещающие проезд. Все случаи, когда водители не соблюдают знаки, будут фиксироваться, что очень облегчит работу сотрудников полиции.

Камеры будет установлены на пересечении проспекта Гядимино и улицы Швянтараге, а также проспекта и улицы Вильняус — они будут фиксировать нарушения, которые чаще всего вызывают спорные ситуации для сотрудников полиции. На всем проспекте будет установлено 11 видеокамер, а во всем городе — 103. В настоящее время оговариваются условия приобретения видеокамер. Ожидается, что они будут установлены уже в этом году.

Инф. «ЛК»

Метки: N10 (1150) 9 марта, Вильнюсская полиция, Новшества, Проспект Гядимино