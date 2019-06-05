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6 июня исполняется 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина – поэта всех времен и народов. Вильнюс тоже готовится отметить эту замечательную дату – внимательные вильнюсцы уже обратили внимание на афиши, развешанные по всему городу, – Пушкин рядом (Puškinas yra arti). По традиции Пушкинские дни проходят в усадьбе в Маркучяй. В этом году Литературный музей А.С Пушкина подготовил цикл мероприятий, приуроченных к Пушкинскому юбилею.

– К юбилею великого поэта готовятся не только пушкинисты, но и все культурологи, поскольку не так давно этот день – 6 июня – объявлен Днем русского языка, – говорит директор музея Надежда Петраускене. – Что ждет нас в нашем Маркутье? Ежегодно, по заведенной еще Варварой Алексеевной Пушкиной традиции здесь проходят «Пушкинские дни в Маркучяй».

– Для начала давайте уточним, как правильно говорить – Маркучяй или Маркутье?

– Сразу хочу пояснить, что местный, наш вильнюсский топоним, который мы использовали долгое время, – это Маркучяй. Но по историческим документам сама усадьба, имение носит название Маркутье. Мы используем все названия, которые, кстати, описали и определили. Но интересно, что Маркутье до последних лет практически не жило в сознании как музейных сотрудников, так и всех людей сопричастных к русской культуре. И теперь каждый из них с удивлением открывает для себя второе название. Ведь до последнего времени бытовало мнение, что во всех документах усадьба фигурировала как Маркучяй, причем зачастую с окончанием «ай». К счастью, нам удалось убедить московских коллег, что имеем право писать через букву «я». За это спасибо большое нашему наставнику, моему преподавателю по Вильнюсскому университету Бируте Михайловне Синочкиной, которая очень много своих работ посвятила литовской топонимике, как ее передать на кириллице. То есть теперь мы на законных основаниях пишем Маркучяй – через «я», и при этом оно не склоняется. Равно как в русском языке не склоняются Тракай, Друскининкай, Шяуляй и т.д.

Возвращаясь к Пушкинским дням, каждый год 6 июня – это торжественный день, когда возлагают цветы к памятнику А. С. Пушкина, а потом следует поэтическое посвящение поэту. В этом году свое участие в поэтическом чтении уже заявили студенты Вильнюсского университета, участвующие в проекте под рабочим названием Pushkin forever («Пушкин навсегда»). В этот день из уст студентов Пушкин будет звучать на итальянском, французском, немецком, румынском языках. В уличных чтениях примут участие и школьники из Алитуса – они будут читать Пушкина на литовском языке. Мы ожидаем приезда гостей – литераторов и переводчиков из зарубежья, также будут присутствовать и местные литераторы. Затем пройдет церемония награждения лауреатов и участников конкурса, уже 19-го по счету, «Мой Александр Пушкин». Еще в этот день нас ждет открытие выставки гравюр, посвященных Пушкину, и музыкальное посвящение в исполнении джазового трио «The Gypsons», которое мы назвали «Пушкин в Париже». Оно интересно уже потому, что Пушкин в силу объективных причин не мог покинуть территорию Российской империи, и хотя бы таким образом Пушкин у нас отправляется в Париж.

Все эти мероприятия хорошо укладываются в канву с нашей уличной рекламой – «Пушкин рядом». Внимательные читатели, возможно, обратили внимание, что Пушкин уже в Вильнюсе. Шесть рекламных стендов, размещенных в разных местах города, напоминают нам об этом. Эта идея принадлежит студентке ЕГУ Анне Дымовой, это ее озорной глаз увидел такого Пушкина. То есть это взгляд нынешней молодежи на Пушкина. Недаром Пушкин — наш современник.

А уже 9 июня в Маркучяй пройдет традиционный семейный день. Нас ждут гончарные мастерские и мольбертная живопись, когда каждый желающий может испытать себя в творчестве. Можно сыграть партию в крокет – старинная усадебная забава – для игры найдутся наборы как для детей, так и для взрослых. Ну и какой праздник без символического угощения? По опыту могу сказать, что даже плохая погода не может помешать приятной и творческой атмосфере этого дня. Кроме того, для любителей приключений найдется «комната для побега» – это новый квест, который приурочен к Пушкинским дням этого года. Можно совершить побег из Пушкинской комнаты, но для этого придется взломать код, и заранее зарегистрироваться для участия в квесте.

Как видите, нас ждут очень насыщенные Пушкинские дни – интересные и увлекательные. С 1 июня по 15 июля в музее проходит выставка творческих работ участников VI Республиканского фестиваля русской культуры «Лира», которая тоже приурочена к юбилею А. С. Пушкина.

– То есть музей живет очень насыщенной жизнью не только в Пушкинские дни. Совсем скоро нас ждет Ночь культуры.

– Я боюсь ошибиться, но, по-моему, наш музей будет впервые участвовать в Ночи культуры. Впервые это место будет отмечено на карте мероприятий. Большое спасибо нашим партнерам, коллегам из Русского драматического театра Литвы, которые предложили для нашего пространства очень интересную новую постановку. Забегая вперед, скажу, что нас ждет еще несколько совместных спектаклей.

Это очень необычный иммерсивный спектакль, который погружает зрителя в пять различных мест, пять локаций. Здесь даже не важна сама сюжетная линия в той последовательности, в какой она присутствует в произведении.

Если отметить крупные события в музейной жизни последних лет, то, конечно, это завершение 1-го этапа инвестиционного проекта по реставрации часовни святой великомученицы Варвары, начатого еще в 2014 году при финансовой поддержке Министерства культуры Литвы и Вильнюсского самоуправления. Раставраторы основательно поработали в восстановлении стен и балюстрады, замене покрытия крыши. Думаю, что некоторые читатели буду удивлены новому цветовому решению часовни. Однако сейчас часовне вернули ее оригинальное цветовое оформление благодаря архитектору и автору проекта Ауримасу Ширвису. Он очень тщательно исследовал слой за слоем, чтобы в итоге прийти к первоначальному цвету. Надо сказать, что Ауримас очень ответственно подходит к изучению и восстановлению исторического облика города, считая, что Вильнюсу надо вернуть его первоначальные цвета. Изначально, город не был таким серым, а был очень насыщенным по цветовой гамме. По реставрационным объектам А. Ширвиса это отчетливо видно: это и Храм св. архангела Рафаила в Вильнюсе, и Пакруойская синагога, которая заиграла всеми оттенками синего.

В ходе реставрационных работ были чудесным образом восстановлены иконы с фасада часовни. Это тоже своего рода открытие для многих наших посетителей, потому что не все видели исторические фотографии, где иконы были отмечены как фрески и считались давно утраченными. К счастью, после их демонтажа и списания имущества часовни они долгое время хранились в запасниках музей. На самом деле они были написаны на жести, и только сейчас им вернули вторую жизнь. В настоящее время главный принцип реставраторов – не навредить. Главное действие – сохранить, законсервировать, потому что, кто знает, возможно, следующее поколение реставраторов будут использовать в своей работе нанотехнологии, которые смогут восстановить саму структуру подлинника. Сейчас иконы представлены на выставке «Открытие: иконы с фасада часовни св. Варвары в Маркучяй». До 7 сентября с ними можно ознакомиться в Музее церковного наследия в Вильнюсе. Это наш совместный проект, в рамках которого предусмотрен цикл лекций по истории написания икон, их реставрации. В ближайшее время, 19 июня, автор проекта А. Ширвис расскажет о процессе реставрации, а также известный гид по вильнюсским улицам Альбертас Казлаускас проведет расширенную экскурсию по усадьбе Маркучяй. Поэтому приглашаем всех желающих принять участие в экскурсии. Потом иконы опять вернутся к нам в музей, а с нового года они вновь продолжат свой путь уже на длительный период.

– А в экспозиции музея есть предметы, принадлежавшие самому Александру Сергеевичу?

– Я хочу напомнить читателям, что если говорить об экспозиционном пространстве музея, об интерьере усадьбы, то это живой жилой дом. У каждого посетителя музея есть редчайшая возможность окунуться в атмосферу конца XIX – первой трети XX века. Судьба усадьбы в целом на этих культурных, экономических, политических перекрестках очень трагична. Если говорить об истории русской усадьбы вообще, то порядка 90 проц. усадебных комплексов утрачено. Сейчас по возвращении из Пушкиногорья, где я общалась с Любовью Владимировной Козьминой, руководителем усадьбы Петровское (родовое имение предков А. Пушкина – Ганнибалов), входящей в музейный комплекс «Пушкинские горы» – Михайловское, Тригорское, Петровское, — я получила подтверждение своей догадке. Оказывается, в послереволюционных погромах и уничтожении усадеб были задействованы специализированные отряды. Как правило, сжигался центральный дом усадьбы, а людская и хозпостройки не трогались.

Подчеркиваю, что, когда есть возможность посетить дом, который сохранился, причем с мебелью хозяев, это редчайшая возможность. Почему мы с такой уверенностью об этом говорим? Потому что благодаря сохранившейся подробной переписке с архитектором Иеронимом Ластовским, фотографическому материалу, где были зафиксированы интерьер и экстерьер дома, мы видим, что в большинстве комнат сохранилась как оригинальная мебель, так и ее расстановка.

Если посмотреть на фотографии Пушкинского уголка при Варваре Алексеевне, с ее трепетным отношением к мемориальному, к тому, что несет такую смысловую мемориальную нагрузку, полагаю, важно обратить внимание, какие вещи стоят в этой комнате, и сравнить с теми, что стоят сейчас. Несмотря на то, что часть экспозиции была вывезена по заказу (после выставки 1937 года прямо по ее каталогу из дома были изъяты вещи для создаваемого единого музея), комната Пушкина – практически вся осталась пушкинской.

Надо сказать, что коллеги из Петербурга подтвердили, что в те годы было принято решение собирать Пушкинский фонд. Поэтому все, что могло быть связано с воспоминаниями, личными вещами поэта, отовсюду собиралось. Наш след доходит до Минска – до Академии наук — благодаря нашему известному пушкинисту Римасу Сидаравичюсу, которого, к сожалению, уже нет в живых и который в своих записках отметил, что в газете «Советская Беларусь» появилось сообщение о том, что в Белорусскую академию наук прибыли вещи из Западной Белоруссии с перечислением наших вещей из усадьбы. То есть до Минска вещи доехали, но об их дальнейшей судьбе пока неизвестно.

Переходя от исторической части и говоря о посетителях в музее, сегодня важно отметить работу, ориентированную на создание новых туристических маршрутов, создание платформы добрососедства.

В настоящее время наш музей включен в маршрут международного проекта «Посетите усадьбы стран Балтии», в котором Литва впервые приняла участие в 2018 г. С другой стороны, происходит оживление во внутриреспубликанском туристическом секторе – музей есть на карте культурной жизни литовской столицы. Не надо забывать, что Пушкин сегодня – это своего рода бренд, знаковая фигура. Если мы посмотрим на тенденцию последних ста лет, характерную как для Европы, так и для всего мира, то увидели, что все, кто себя соотносят с русской культурой, соотносят себя с Пушкиным. Пушкин – это синоним русской культуры. Не зря этот день объявлен Днем русского языка.

Важным событием этого года стало то, что наш музей получил стипендию исторических исследований, учрежденную Вильнюсским городским самоуправлением. Мы как раз обозначили для себя, что самое время обобщить, проанализировать и издать материалы, связанные с историей постройки дома, подвести итог уже проделанной работе и сложить новые страницы истории вильнюсского деревянного зодчества. Такие проекты являются дополнительной мотивацией для сотрудников музея, ведь, что греха таить, нас не так и много (улыбается). Мы работаем как большой музей, но нас мало. Команда музея сейчас сложилась очень целеустремленная, заинтересованная. Это люди, которые живут своей работой, живут историей, культурой. Благодаря слаженной работе коллектива мы можем работать плодотворно сразу в нескольких направлениях. В частности, благодаря работникам музея Юлии Журиной и Элине Авериной, которые занимаются исследовательской деятельностью, нам становятся известными многие подробности из жизни усадьбы Маркутье. Музей работает и живет полной жизнью.

Надежда ГРИХАЧЕВА