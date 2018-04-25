Пять самоуправлений в Литве объявили эпидемию гриппа

Пять самоуправлений, в том числе Каунасское и Паневежисское, объявили эпидемию гриппа.

Представители этих самоуправлений подтвердили BNS, что эпидемия после рекомендаций Национального центра общественного здравья объявляется со вторника.

Помимо вышеупомянутых городов, эпидемию также объявили Укмергское, Пренайское и Кедайняйское самоуправления.

По данным Центра инфекционных заболеваний и СПИДа, 14-20 января общий уровень заболеваемости гриппом и острыми инфекциями верхних дыхательных путей в Литве составил 127,7 случаев на 10 тыс. жителей. В это же время в прошлом году было меньше больных — 98,4 случая на 10 тыс. жителей.

Больше всего болеют гриппом в Вильнюсском и Каунасском округах, соответственно 1114 и 1005 человек.

На третьей неделе этого года в Литве с гриппом был госпитализирован 171 человек, в том числе 25 детей в возрасте до двух лет, 72 ребенка от 2 до 17 лет и 74 взрослых. В больнице лечатся три беременные женщины. В отделении интенсивной терапии проходят лечение 11 человек.

Эпидемия гриппа регистрируется, когда уровень заболеваемости гриппом и острыми инфекциями верхних дыхательных путей составляет не менее 100 случаев на 10 тыс. жителей за неделю, а число клинических случаев гриппа составляет около 30% всех зарегистрированных случаев заболевания.

Во время эпидемии гриппа рекомендуется остерегаться простуды, избегать контакта с больными, часто мыть руки, хорошо проветривать помещения, проводить влажную уборку.

Также рекомендуется избегать мест массового скопления людей, без необходимости не пользоваться общественным транспортом.

Жителям рекомендуется выбирать подходящую зимнюю рабочую одежду и обувь, больше быть на свежем воздухе, а больных по возможности максимально изолировать от здоровых.

BNS