Р. Карбаускис ожидает переговоры по правящей коалиции уже в четверг

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Глава Литовского союза крестьян и «зеленых» (ЛСКЗ, «аграриев») Рамунас Карбаускис уже в четверг обещает начать переговоры о более широкой правящей коалиции.

«Завтра я обращусь к партиям, к председателям партий: к руководителям наших нынешних партнеров «Порядка и справедливости» и Избирательной акции поляков Литвы, пригласив на переговоры по расширенной коалиции. Сформирована переговорная группа из четырех человек», – заявил лидер «аграриев» во вторник журналистам после заседания фракции.

«Я думаю, что в четверг реально», – добавил он, отвечая на вопрос о начале переговоров.

По его словам, среди делегированных фракцией переговорщиков нет его самого, премьера Саулюса Сквярнялиса, однако он сказал, что переговоры инициирует именно он и учтет пожелания партий, если на переговорах он потребуется как лидер партии, или премьер.

Лидер ЛСКЗ не согласился раскрыть, кто эти четверо переговорщиков.

По его словам, фракция приняла решение не вести переговоры по утвержденной программе правящих, а переговоры о конкретных министрах будут делегированы премьеру.

Р. Карбаускис также утверждает, что сам С. Сквярнялис должен ответить на вопрос, будет ли он работать на должности премьер-министра в обновленном правительстве.

Глава «аграриев» также сказал, что в ближайшее время будет созван партийный совет, он решит, нужно ли ему самому проверить доверие среди руководства партии после трех неоднозначно оцениваемых результатов выборов.

«Совет состоится в течение нескольких недель, это будет зависеть от того, насколько успешно будут продвигаться переговоры о расширенной коалиции. Соответственно, мы будем обсуждать подготовку к парламентским выборам и прочие вопросы. У меня есть определенные сомнения о том, что вопрос доверия руководителю партии будет подниматься», – сказал Р. Карбаускис.

Сейчас 50 представителей фракции «аграриев» работают в коалиции с Литовской социал-демократической трудовой партией, у которой 11 депутатов. Потенциальными партнерами ЛСКЗ на новых переговорах являются фракция Избирательной акции поляков Литвы -Союза христианских семей, у которой 8 депутатов, и партии «Порядок и справедливость», обладающей 7 представителями в сейме.

BNS