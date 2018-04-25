Работа торговых сетей в праздники

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Торговые сети окончательно определились, как будут работать в рождественские и новогодние праздники. В этом году ни один торговый центр в Литве не будет работать в первый день Рождества, 25 декабря, также некоторые магазины не будут работать и 1 января.

Магазины торговой сети Iki в первый день Рождества вообще не будут работать, а в сочельник, 24 декабря, и канун Нового года, 31 декабря, а также 1 января сократят рабочий день. Кроме того, в магазины торговой сети Iki в праздники будут привлечены дополнительные силы — работники администрации сети прибудут в магазины на помощь коллегам. Всего в период праздников в магазинах планируют работать более 200 сотрудников администрации.

Магазины торговой сети Maxima 25 декабря работать не будут, в первый день нового года будут работать по сокращенному графику.

Магазины Iki в сочельник будут работать с 8.00 до 20.00, 26 декабря будут работать как обычно, в канун Нового года – до 20.00, а в первый день нового года – с 10.00 до 20.00.

Большинство магазинов Rimi 24 декабря будут работать до 20.00, а некоторые магазины – до 17.00, 18.00 или 19.00. В первый день Рождества все магазины торговой сети работать не будут. 26 и 31 декабря все магазины Rimi будут работать до 20.00. В первый день Нового года большинство магазинов этой торговой сети будут работать с 12.00 до 20.00, а некоторые магазины вообще не будут работать.

Все магазины Norfa в сочельник будут работать на 2 часа меньше, чем обычно, в день Рождества не будут работать вообще, в канун Нового года сократят рабочее время на 1 час. Также магазины вообще не будут работать в первый день нового года.

Магазины Lidl 24 декабря будут работать до 18.00. В первый день Рождества торговые точки этой сети во всей Литве работать не будут, а на следующий день будут открыты с 10.00 до 19.00. 31 декабря магазины Lidl будут работать до 18.00, а 1 января не будут работать вообще.

Информация «ЛК», BNS