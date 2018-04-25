Разница в ценах толкает в тень: жители Литвы нелегально покупают не только сигареты

«Среднестатистический житель Литвы за свой часовой заработок может купить две неполные пачки сигарет, в то же время швед за свою зарплату может купить 4,5 пачки сигарет. Когда разница между легальными и нелегальными ценами становится слишком большой, это мотив выбирать теневой рынок. Для 56% жителей Литвы нет разницы, где покупать», — сказала Е.Валешкайте.

По словам Е.Валешкайте, тень существует не только в торговле сигаретами – из нелегальных источников люди покупают и алкоголь, и продукты питания. «Мы провели репрезентативный опрос потребителей, который показал, что 43% жителей покупали из нелегальных источников, так что эта тень, и не только сигарет, вокруг нас», — сказала Е.Валешкайте.

Президент Ассоциации производителей табака Арнас Невераускас утверждает, что в течение последних лет растут цены на сигареты, а вместе с этим и уровень контрабанды – в этом году нелегальный рынок составляет 19,3%. По его словам, страны, которые необдуманно играют с акцизной политикой и поднимают их, забывают, что, живя в ЕС, потребители имеют все условия ездить в другие страны и покупать акцизные товары дешевле.

По словам А,Невераускаса, белорусские сигареты составляют 90% нелегальных табачных изделий в Литве. Средняя стоимость пачки сигарет в Литве – 3 евро, когда в Белоруссии – около 50 центов.

«У нас есть разница цен, когда контрабандные сигареты примерно в 8 раз дешевле, чем легальные в Литве. Мы не можем отрицать этот факт и не можем отрицать, что у нас довольно большая граница с Белоруссией», — сказал А.Невераускас.