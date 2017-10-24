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Разведчики литовской бригады Gelezinis Vilkas награждены серебряной медалью в Великобритании

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 23, 17:00   |   Комментариев: 3

На состоявшихся в Соединенном Королевстве ежегодных оценочных учениях разведчиков Cambrian Patrol 17 военные роты разведчиков Бригады мотопехоты вооруженных сил Литвы Gelezinis Vilkas (“Железный волк”) награждены серебряной медалью.

Литовские разведчики участвовали в учениях 14-16 октября в одной группе с военными Ирландии, Англии, Чили, Нидерландов и Уэльса. В этой группе стартовали 16 команд, к финишу пришли 13. В этом году в учениях участвовали более 1 тыс. военных из 28 стран, 139 команд по 8 военных, сообщило литовское министерство обороны.

Более высокую оценку получили лишь элитные стрелки – Гурки Соединенного королевства (подразделение из непальских горцев с безупречной военной репутацией).

Это был особенно сложный тип учений – осуществление разведывательного патруля на большое расстояние, учения проходят в гористой местности, во время патруля нужно выполнять различные промежуточные задания.

BNS

Метки: 

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (3)
  1. (89.139.167.168) As пишет:
    2017 10 24 at 06:43

    Во-во, ему до сих пор обидно. Но было ведь! Было :) Не обижайся, мы же по-дружески. У тебя ведь было что ты и по-настоящему cpaлся когда душманов видел. А тут шоколад…

  2. (89.139.167.168) As пишет:
    2017 10 23 at 23:00

    А тимуру дали в Афганистане медаль из шоколада. И он в задний карман положил и она растаяла вся. Так и стали звать его cpyн.

  3. (88.216.95.13) Федот пишет:
    2017 10 23 at 19:26

    Стараясь не шуметь,рота эстонских разведчиков кралась к штабу противника.Посмотреть на это приходили жители всех окрестных деревень.






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