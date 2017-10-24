На состоявшихся в Соединенном Королевстве ежегодных оценочных учениях разведчиков Cambrian Patrol 17 военные роты разведчиков Бригады мотопехоты вооруженных сил Литвы Gelezinis Vilkas (“Железный волк”) награждены серебряной медалью.
Литовские разведчики участвовали в учениях 14-16 октября в одной группе с военными Ирландии, Англии, Чили, Нидерландов и Уэльса. В этой группе стартовали 16 команд, к финишу пришли 13. В этом году в учениях участвовали более 1 тыс. военных из 28 стран, 139 команд по 8 военных, сообщило литовское министерство обороны.
Более высокую оценку получили лишь элитные стрелки – Гурки Соединенного королевства (подразделение из непальских горцев с безупречной военной репутацией).
Это был особенно сложный тип учений – осуществление разведывательного патруля на большое расстояние, учения проходят в гористой местности, во время патруля нужно выполнять различные промежуточные задания.
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Во-во, ему до сих пор обидно. Но было ведь! Было :) Не обижайся, мы же по-дружески. У тебя ведь было что ты и по-настоящему cpaлся когда душманов видел. А тут шоколад…
А тимуру дали в Афганистане медаль из шоколада. И он в задний карман положил и она растаяла вся. Так и стали звать его cpyн.
Стараясь не шуметь,рота эстонских разведчиков кралась к штабу противника.Посмотреть на это приходили жители всех окрестных деревень.