Разведчики литовской бригады Gelezinis Vilkas награждены серебряной медалью в Великобритании

На состоявшихся в Соединенном Королевстве ежегодных оценочных учениях разведчиков Cambrian Patrol 17 военные роты разведчиков Бригады мотопехоты вооруженных сил Литвы Gelezinis Vilkas (“Железный волк”) награждены серебряной медалью.

Литовские разведчики участвовали в учениях 14-16 октября в одной группе с военными Ирландии, Англии, Чили, Нидерландов и Уэльса. В этой группе стартовали 16 команд, к финишу пришли 13. В этом году в учениях участвовали более 1 тыс. военных из 28 стран, 139 команд по 8 военных, сообщило литовское министерство обороны.

Более высокую оценку получили лишь элитные стрелки – Гурки Соединенного королевства (подразделение из непальских горцев с безупречной военной репутацией).

Это был особенно сложный тип учений – осуществление разведывательного патруля на большое расстояние, учения проходят в гористой местности, во время патруля нужно выполнять различные промежуточные задания.

BNS

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