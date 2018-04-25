Референдум о двойном гражданстве пройдет 12 мая (дополнено)

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Сейм Литвы принял решение провести референдум о двойном гражданстве в один день вместе с выборами президента республики, сообщает пресс-служба литовского парламента.

Сейм принял резолюцию, согласно которой референдум состоится 12 мая. За документ проголосовали 85 депутатов, трое воздержались, против не был никто.

Председатель правового комитета Сейма Агне Ширинскене напомнила, что двойное гражданство позволит гражданам Литвы после приобретения еще одного гражданства ЕС, сохранить за собой оба.

Для того, чтобы это было возможно, требуется ввести поправки к 12 статье Конституции Литвы. Когда на референдуме граждане проголосуют за эти поправки, они смогут вступить в силу 1 января 2020 года.

Ранее Сейм решил провести референдум 12 и 26 мая, во время первого и второго тура президентских выборов. Однако Конституционный суд установил, что инициатива о проведении референдума о двойном гражданстве в течение двух дней с двухнедельным перерывом противоречит Конституции.

В результате Сейм был вынужден изменить свое постановление и опубликовать новую дату референдума.

В настоящее время статья 12 Конституции определяет основные положения приобретения гражданства Литвы, согласно которым литовское гражданство приобретается при рождении и по другим основаниям, установленным законом, и, за исключением отдельных случаев, предусмотренных законом, никто не может быть гражданином Литвы и другого государства одновременно.

Литовские парламентарии выступили за введение двойного гражданство в Литве из-за увеличившейся миграции граждан после вступления республики в Евросоюз. Также политики озабочены ситуацией вокруг Brexit, так как более 200 тысяч литовцев уехали в Великобританию на заработки, а в связи с выходом страны из ЕС, они могут начать массово отказываться от литовского гражданства.

На референдуме планируется вынести вопрос, согласны ли граждане страны разрешить двойное гражданство лицам, уехавшим на жительство в страны, соответствующие «критериям евроатлантической интеграции». Конкретные страны намечается установить законом.

Сейчас двойное гражданство не разрешено эмигрантам, уехавшим из Литвы после восстановления независимости и получившим гражданство новой страны проживания.

Двенадцатого мая «аграрии» также проведут и референдум о сокращении числа депутатов парламента с 141 до 121.

«Невзирая на различные усилия, приложенные для того, чтобы референдум не состоялся, мы только что объявили дату референдума. Поздравляю всех» – сказал после голосования спикер сейма Викторас Пранцкетис.

Принятое в воскресенье решение сейма по дате референдума приветствовал и бывший президент Литвы Валдас Адамкус, а также несколько десятков известных общественных деятелей.

«Как бы там не было, где бы не жило абсолютное большинство наших соотечественников, и как далеко от Родины не оказалось, все же поддерживает связи со своей Родиной, обычаями, культурой и традициями, сохраняет важную и дорогую для них связь с Литвой. Для этих наших сограждан литовское гражданство — не только правовая связь, но и очень важная моральная установка», – заявил В. Адамкус в распространенном заявлении.

Среди подписавших призыв стремиться к победе на референдуме и обещающих активно поддерживать кампанию по двойному гражданству — Вильнюсский архиепископ Гинтарас Грушас, глава Литовской федерации баскетбола Арвидас Сабонис, чемпионка по плаванью Рута Мейлутите, мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис, писатель Томас Венцлова, историк Альфредам Бумблаускас.

BNS