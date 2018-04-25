Реформа больниц приостановлена

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Президент страны Даля Грибаускайте наложила вето на поправки, которые бы создали предпосылки для реформирования сети учреждений здравоохранения. В завершение весенней сессии парламент принял законы, необходимые для этой реформы, однако президент вернула их на повторное рассмотрение Сейма.

Необходимы критерии качества

Мотивом для возвращения поправок в парламент стали противоречия законов Конституции и совершенные процедурные нарушения.

Согласно поправкам, министр здравоохранения получил бы право утвердить сеть учреждений здравоохранения, а договора между лечебными учреждениями и территориальными больничными кассами в порядке приоритета заключались бы с учреждениями, входящими в эту сеть.

По словам советника президента Расы Святикайте, в законе необходимо установить критерии качества, согласно которым соответствующие учреждения здравоохранения могли бы претендовать на средства Фонда обязательного страхования здоровья.

«Я бы хотела акцентировать, что президент поддерживает реформу лечебных учреждений, она необходима, поскольку нынешняя сеть больниц неэффективна, дорога и не гарантирует лучшего качества услуг, однако нельзя стремиться к организации пусть и лучшей сети, попирая конституционные принципы», — заявила советник президента.

Поясняя причины вето президента, она добавила, что у государства нет права указывать человеку, в каком учреждении здравоохранения он должен получать услуги, оплачиваемые из Фонда обязательного страхования здоровья.

«Конституция гарантирует право и свободу пациента выбирать учреждение здравоохранения: будь оно государственное или частное», – рассуждала Святикайте.

Министр сожалеет

Министр здравоохранения Аурелиюс Вярига выразил сожаление в связи с тем, что президент, наложившая вето на реформу, не высказала своих замечаний раньше.

«Очень жаль, что неясности выявились лишь на этом этапе, поскольку все правовые акты, связанные с реформой, постоянно согласовывались с президентской командой, и правовые неясности можно было разрешить до принятия в Сейме», — утверждает Вярига в своем комментарии, присланном BNS.

Министр сказал, что состоятся повторные консультации с юристами и президентской командой по поводу возникших правовых вопросов и возможного несоответствия Конституции.

Он выразил надежду на то, что Сейм во время осенней сессии примет все правовые акты, необходимые для реформы.

«Очень жаль, что решения по реформе запаздывают, ведь некоторые учреждения здравоохранения уже сейчас сталкиваются с различными трудностями, а мэры муниципалитетов ждут решений, которые бы позволили более эффективно организовать сеть учреждений здравоохранения», — утверждает министр.

Он заверил, что целью изменений не является закрытие больниц или другая исключительная дискриминация частных учреждений здравоохранения.

Вярига подчеркнул, что в пакете законов много решений, связанных с более прозрачным и эффективным управлением учреждениями — установление модели управления правлением, регионального совета, ротации руководителей, требования безупречной репутации, решения, связанные с развитием услуг младшего медперсонала, которых так не хватает.

Противоречия Конституции

После того, как утвержденные в Сейме поправки были уже в президентуре, Даля Грибаускайте встретилась с Аурелиюсом Вяригой.

Участвовавшая во встрече судья Конституционного суда и профессор конституционного права Тома Бирмонтене усомнилась, соответствуют ли предлагаемые законы положениям, сформулированным Конституционным судом. По ее мнению, законы, которые были приняты и которые связаны с сектором системы здравоохранения, вызывают много сомнений относительно соответствия Конституции.

«Кажется, что законы, которые были приняты, имеют серьезные проблемы по соответствии Конституции», — утверждала Бирмонтене. Процесс принятия законов тоже очень важен. По словам Бирмонтене, немало сомнений вызывают и процедуры обсуждения законов, и их принятие.

Член парламентского Комитета по здравоохранению консерватор Антанас Матулас также сомневался, соответствует ли проталкиваемый правящими закон Конституции страны.

Политик сказал, что он вручил президенту прошение, подписанное пятью фракциями – консерваторов, соцдемов, либералов, «Порядка и справедливости» и смешанной фракции – о наложении на закон вето.

По его словам, в этом документе указаны пять позиций, почему возникают подозрения о возможном нарушении Конституции.

«Мы просим президента наложить вето на этот закон», — заявил Матулас.

Инф. «ЛК»