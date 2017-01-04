Regitra объявила цены на подорожавшие услуги

Государственное предприятие Regitra информирует жителей о предстоящих в начале 2017 года изменениях цен на оказываемые ею услуги.

Изменения актуальны для клиентов, которые заказывают доставку на дом выдаваемых водительских удостоверений, регистрационных документов на транспортное средство или номерные знаки, а также по другому желательному для клиента адресу.

С 3 января 2017 года доставка водительских прав будет стоить 6,99 евро (с НДС), цена доставки регистрационного документа транспортного средства также составит 6,99 евро (с НДС). До сих пор это стоило 6,08 евро.

Клиентам, заказавшим набор регистрационных номерных знаков вместе с регистрационным документом транспортного средства, доставка отправления будет стоить 8 евро (с НДС).

Доставка таблички с государственным номером для велосипеда будет стоить 6 евро.

Клиентам, заказавшим табличку государственного номера с набором знаков вместе с документом регистрации транспортного средства, доставка будет стоить 8,30 евро.

Изменения цен коснутся и услуг принятия экзаменов у водителей.

При сдаче экзамена вождения на категорию А пользование мотоциклом Regitra будет стоить 25 евро (при сдаче этого экзамена пользоваться мотоциклом Regitra необязательно, можно использовать свое транспортное средство).

В этой ситуации изменения цены, пожалуй, самая большая проблема в том, что до сих пор за аренду мотоцикла категории А водителям приходилось платить 14 евро.

С 3 января 2017 года цена за услуги по предоставлению данных установлена в размере 30 евро за подготовку статистических данных для ответа на нестандартный запрос.

Такую же цену надо будет платить и за выполнение нестандартного поиска в регистрах, которые ведутся в Regitra (не включая оплаты за единицу регистровых данных).

В последний раз изменение цен было в 2014 году.

Инф. «ЛК»

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