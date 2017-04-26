Regitra возобновила одну из самых старых и популярных услуг

В апреле стартовала возобновленная система регистрации на сдачу экзаменов по вождению – действовавшая с 2004 года первая электронная услуга, предоставляемая государственным предприятием Regitra, до сих пор остается самой популярной среди ее клиентов.

«Знакомство будущих водителей с Regitra начинается с этого электронного функционирования, поэтому нам важно, чтобы оно отвечало потребностям молодых людей – было максимально просто, а вместе с тем надежно и удобно», – представляя новшество, сказал Саулюс Шуминас, заместитель генерального директора госпредприятия.

По словам одного из руководителей Regitra, обновленная система решает и возникающий в последнее время и в связи с развитием технологий вопрос равноправия клиентов при выборе времени сдачи экзаменов на вождение.

«Организации, ставящие перед собой социальные цели, каковой является Regitra, очень важно, чтобы обновленная система была запрограммирована так, чтобы для всех будущих водителей были одинаковые условия для выбора времени сдачи экзамена», – сказал Шуминас.

В презентации системы перечислены все основные причины ее обновления. Это самая давняя электронная услуга Regitra, ею преимущественно пользуются клиенты, но ее функциональность уже не отвечала современным технологическим тенденциям, особенно при использовании мобильных средств.

Руководитель проекта Вера Макушенко рассказала, что приспособленный к установке (адаптивный) дизайн удобен клиентам, пользующимся электронной услугой, а также тем, кто соединяется по мобильной связи, тем, для кого сайт до сих пор был не приспособлен. Именно по причине адаптивности надеются, что эта услуга и дальше будет более популярной среди молодежи, для которой она и бывает более актуальной.

Еще одно новшество: в обновленной системе регистрации на сдачу экзаменов вождения автоматически выдаются персонифицированные, т. е. индивидуальные данные присоединившегося пользователя. Пользователей поощряют подключаться с использованием электронных ворот власти или электронного банкинга – таков основной способ присоединения.

«Это означает, что человеку придется меньше думать, какую клавишу нажать, потому что система, например, покажет только нужные ему категории транспортного средства. Также в одном окне на экране поместится большая часть расписания экзаменов», – на презентации обновленной системы рассказала об ее особенностях руководитель проекта.

В системе внедрена защита от автоматических действий, в ней можно не только зарегистрироваться на сдачу экзаменов, отозвать регистрацию или изменить дату и время экзамена, но и просмотреть данные сданных экзаменов. Для обеспечения надежности системы регистрации на экзамены внедрена надежная и устанавливающая идентичность в виртуальном пространстве процедура присоединения, обновлен программный код, отлавливающий так называемых «роботов».

Как утверждал руководитель департамента ИТ Regitra Саулюс Дрейнюс, система реально действует около недели, еще столько же времени планируется отвести для устранения замеченных неполадок, если таковые обнаружатся.

Присоединяться к системе рекомендуется через электронные ворота власти, поскольку на этой платформе централизованы все средства электронного опознания личности. Во время презентации Шуминас не скрывал, что тем самым это будет еще одной преградой для тех, кто перепродает места, суть бизнеса которых – предлагать не занятое время экзамена тем, кто хочет сделать побыстрее или в силу других причин (на рынке услуга стоит около 15 евро). По утверждению представителей Regitra, попытка изменить время регистрации на экзамены – это наиболее желаемая услуга.

Теперь у потенциального покупателя такой услуги «бизнесменам» придется попросить не только личный код, как было до сих пор, но и данные электронного банкинга. И все-таки представители Regitra не скрывают, что наивности людей нет предела, что даже и такой заслон может оказаться слишком незначительным. Однако, по их утверждению, тут уж должны проявить большее внимание соответствующие институции.

Молодежи, еще не имеющей возможности или привычки пользоваться предлагаемыми электронными властями средствами идентификации в электронном пространстве, Regitra оставила более простой доступ: просто с указанием своего имени, фамилии и личного кода. Работники предупреждают, что при присоединении таким способом не будет возможности посмотреть информацию о сданных экзаменах, а также не будет возможности изменить дату и время сдачи экзамена – придется сняться с регистрации и снова искать место заново.

Генеральный директор предприятия Далюс Прявялис упомянул, что более высокая безопасность неотделима от ужесточения условий обслуживания, что на начальном этапе пользования электронной услугой, пока сформируются новые навыки, вызывает обоснованное кратковременное недоверие у добросовестного большинства.

В напоминание будущим водителям, что участие в транспортном движении представляет для членов общества источник повышенной опасности и в целях их большей ответственности, в обновленной регистрационной системе лиц дополнительно будут приучать брать ответственность за свои действия.

Пользователи заранее должны будут ознакомиться с правилами пользования системой регистрации, которые предусматривают юридическую ответственность пользователя за незаконные действия. Санкция за незаконное использование автоматических инструментов – блокирование пользования данному лицу электронной услугой, т. е. возможность зарегистрироваться только путем явки в подразделение Regitra, что сопряжено с дополнительными затратами времени.

По данным Regitra, в первом квартале 2017 г. зарегистрировано 132 тысячи регистраций по Интернету (не считая изменения времени сдачи экзамена). Иными способами регистрации на экзамены по вождению воспользовались почти 38 тысяч раз.

За 2016 год Regitra приняла 119 тысяч экзаменов по проверке теоретических знаний и 133 тысячи экзаменов по проверке практических навыков управления транспортными средствами.

По данным предприятия в целом по стране, в масштабе всех категорий экзаменов по вождению в течение года в среднем интересанту приходилось ждать в очереди около 24 дней.

По словам Дрейнюса, обновленная система была создана за счет внутренних ресурсов, при участии только работников Regitra, для этого не выделялся дополнительный бюджет. По словам руководителя департамента ИТ предприятия, над проектом последовательно работало ядро из пяти человек.

Инф. «ЛК»

Метки: N17 (1157) 27 апреля, Regitra, регистрации на сдачу экзаменов по вождению, электронная услуга