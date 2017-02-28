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Рейтинги популярности литовского премьера С. Сквярнялиса продолжают расти

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 02 27, 14:00   |   Комментариев: 4

Скандальные истории, связанные с Литовским союзом крестьян и зеленых (ЛСКЗ), повлияли на рейтинги популярности и партии, и ее лидеров – Рамунаса Карбаускиса и премьера Саулюса Сквярнялиса, показывает опрос, проведенный по заказу газеты Lietuvos rytas центром социологических и рыночных исследований Vilmorus.

“Что-то существенно заколебалось в общественном мнении – одна политическая сила, одна группа, а С.Сквярнялис – вверх (рейтинг), Р. Карбаускис – вниз. Больше всего пострадал Р. Карбаускис”, – прокомментировал BNS результаты последнего опроса директор Vilmorus Владас Гайдис.

Самая высокая популярность по-прежнему – у премьера С. Сквярнялиса, его рейтинг в феврале составляет почти 71% – граница рейтинга – 70,7%, а месяц назад – в январе он пользовался поддержкой 68,3% респондентов. Негативное отношение к С. Сквярнялису сейчас у 7,4% участников опроса, в январе премьера такое отношение было к нему у 10,1% опрошенных.

Между тем рейтинги лидера ЛСКЗ Р. Карбаускиса падают.

“В декабре его положительно оценивали 52% (участника опроса), а неблагоприятно – 16%. Это был самый высокий результат. В январе поддержка Р. Карбаускиса упала до 46%, негативно к нему относилось уже 23% респондентов, а в феврале рейтинг поддержки упал до 37%, а о негативном отношении к нему заявили уже 34% опрошенных. Это показывает, что он едва удерживает положительный баланс. Если будет такая тенденция, то скоро он станет одним из самых непопулярных людей”, – сказал глава Vilmorus.

Стабильно вторую позицию по популярности занимает президент Даля Грибаускайте – с рейтингом поддержки 61,7%. Примерно так же было и в январе. Негативно к президенту относилось 21,1% опрошенных (19,7%).

Третий по популярности – министр иностранных дел Линас Линкявичюс с 46,3% поддержки (49,2% в январе), а четвертый – спикер сейма Викторас Пранцкетис с 41,3% поддержки (49,2%).

Компания Vilmorus проводила опрос 10 – 15 февраля 2017 года.

BNS

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Комментарии читателей (4)
  1. (85.232.146.233) timur2 пишет:
    2017 02 28 at 01:44

    (78.57.240.10) Bava пишет:
    2017 02 27 at 21:33
    Мой голос в этом списке был первым.” ты всегда в списках идиотов первым!

  2. (78.58.148.193) As пишет:
    2017 02 27 at 21:46

    Бабан ты с моей шляпой наигрался ужо?

  3. (78.57.240.10) Bava пишет:
    2017 02 27 at 21:33

    Мой голос в этом списке был первым.

  4. (87.255.14.61) Йонас пишет:
    2017 02 27 at 18:10

    Опрос проводился среди членов сейма и правительства.Да, ещё голос Бавы учли.
    Опрос граждан в магазинах, рынке и бирже труда свидетельствует о других результатах.






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