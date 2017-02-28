Рейтинги популярности литовского премьера С. Сквярнялиса продолжают расти

Скандальные истории, связанные с Литовским союзом крестьян и зеленых (ЛСКЗ), повлияли на рейтинги популярности и партии, и ее лидеров – Рамунаса Карбаускиса и премьера Саулюса Сквярнялиса, показывает опрос, проведенный по заказу газеты Lietuvos rytas центром социологических и рыночных исследований Vilmorus.

“Что-то существенно заколебалось в общественном мнении – одна политическая сила, одна группа, а С.Сквярнялис – вверх (рейтинг), Р. Карбаускис – вниз. Больше всего пострадал Р. Карбаускис”, – прокомментировал BNS результаты последнего опроса директор Vilmorus Владас Гайдис.

Самая высокая популярность по-прежнему – у премьера С. Сквярнялиса, его рейтинг в феврале составляет почти 71% – граница рейтинга – 70,7%, а месяц назад – в январе он пользовался поддержкой 68,3% респондентов. Негативное отношение к С. Сквярнялису сейчас у 7,4% участников опроса, в январе премьера такое отношение было к нему у 10,1% опрошенных.

Между тем рейтинги лидера ЛСКЗ Р. Карбаускиса падают.

“В декабре его положительно оценивали 52% (участника опроса), а неблагоприятно – 16%. Это был самый высокий результат. В январе поддержка Р. Карбаускиса упала до 46%, негативно к нему относилось уже 23% респондентов, а в феврале рейтинг поддержки упал до 37%, а о негативном отношении к нему заявили уже 34% опрошенных. Это показывает, что он едва удерживает положительный баланс. Если будет такая тенденция, то скоро он станет одним из самых непопулярных людей”, – сказал глава Vilmorus.

Стабильно вторую позицию по популярности занимает президент Даля Грибаускайте – с рейтингом поддержки 61,7%. Примерно так же было и в январе. Негативно к президенту относилось 21,1% опрошенных (19,7%).

Третий по популярности – министр иностранных дел Линас Линкявичюс с 46,3% поддержки (49,2% в январе), а четвертый – спикер сейма Викторас Пранцкетис с 41,3% поддержки (49,2%).

Компания Vilmorus проводила опрос 10 – 15 февраля 2017 года.

BNS

Метки: Литва, ЛСКЗ, Рамунас Карбаускис, Саулюс Сквярнялис