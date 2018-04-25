Решение по А. Вайткусу министр транспорта Литвы обещает на следующей неделе

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После того, как проигравший на выборах мэра Клайпеды глава Клайпедского порта Арвидас Вайткус заявил, что намерен и в дальнейшем возглавлять порт и одновременно работать в горсовете, министр транспорта Рокас Масюлис инициирует более широкое расследование на предмет вероятного конфликта интересов А. Вайткуса и его подчиненных. Только после получения выводов соответствующих ведомств и правления порта, возможно, министр уже на следующей неделе примет решение о дальнейшей работе А. Вайткуса на должности главы порта.

«Из-за вероятного конфликта интересов я сегодня уже обратился в Главную комиссию по служебной этике (ГКСЭ), а также в Центр по координированию управления при Министерстве экономики и инноваций на предмет того, как они оценивают эту ситуацию с позиций доброй практики управления, также я обратился в правление порта, чтобы оно оценило вероятные конфликты интересов, и попросил их всех в срочном порядке — в течение 5 рабочих дней (предоставить выводы — ред.), » — сказал Р. Масюлис BNS в понедельник.

По его словам, в порту сложилась ситуация, при которой А. Вайткус остается отстраненным от решений, связанных с предприятиями порта, представители которых также участвовали в выборах.

«Конечно, есть вопрос, как долго, эффективно руководитель может быть отстранен от деятельности одной пятой части порта — это одно. Второе — имеет место конфликт интересов подчиненных. Могут ли подчиненные напрямую ему иметь конфликт интересов, когда будут решать вопросы этих предприятий», — сказал Р. Масюлис.

«Моя работа — осуществлять надзор за сектором транспорта и коммуникаций и чтобы деятельность порта не вызывала ни малейших сомнений из-за вероятного конфликта интересов», — резюмировал министр транспорта.

Председатель Литовского Союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис в понедельник сказал, что не видит причин, по которым А. Вайткус, который баллотировался на выборах как выдвинутый «аграриями» кандидат, не может работать и в горсовете Клайпеды, и возглавлять порт.

«В этой ситуации я не вижу никакого основания как-то сомневаться в возможности директора порта А. Вайткуса работать в порту», — сказал Р. Карбаускис на пресс-конференции.

Предвыборную кампанию «аграриев» максимальными суммами (почти 8,8 тыс. евро) поддержали связанные с портом предприниматели — Видмантас Дамбраускас (глава терминала Biriu kroviniu terminalas, находится в управлении Игоря Удовицкого и белорусского «БеларусьКалий») и Арунас Тума (владелец группы Kamineros grupe). В. Дамбраускас и А. Тума со списком «аграриев» тоже избраны в горсовет Клайпеды.

BNS