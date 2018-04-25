Главный административный суд Литвы в среду рассмотрел дело члена Клайпедского горсовета Вячеслава Титова.
Приблизительно через две недели судьи огласят приговор, по вопросу о том, не нарушил ли политик присягу, когда обвинил партизанского командира Адолфаса Раманаускаса-Ванагаса в убийствах невинных мирных жителей.
Коллегия из пяти судей рассмотрела дело за один день, показания суду дали мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас, заместитель мэра Артурас Шульцас, представитель по связям с общественностью горсовета и секретариата мэра, а также сам Титов.
Летом, при рассмотрении вопроса об увековечении памяти А. Раманаускаса-Ванагаса в портовом городе В. Титов заявил, что лидер партизан виновен в убийстве 8 тыс. невинных людей.
“Решение суда по нарушению В. Титовым присяги – через 2 недели”
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