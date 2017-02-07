Решение суда: за тепло переплатили

Установленные в 2010 году Государственной комиссией по контролю над ценами и энергетикой базовые цены на тепло и горячую воду были неверными. Это на минувшей неделе постановил Главный административный суд Литвы.

Это означает, что жители Вильнюса за 5 лет до конца 2015 года за тепло могли переплатить около 100 млн евро. Судьи Арунас Суткявичюс, Скиргайле Жалимене, Романас Клишаускас в деле, рассматриваемом в апелляционном порядке, постановили, что принятое 11 декабря 2015 года решение Вильнюсского окружного административного суда было верным. Это решение суда обжалованию не подлежит. По словам президента Литовской национальной федерации потребителей Альвиты Арманавичене, по предварительным подсчетам вильнюсцы за 5 лет могли переплатить около 100 млн евро.

Государственная комиссия по контролю за ценами и энергетикой заявила, что выполнит постановление Главного административного суда Литвы в связи с пересчетом установленных базовых цен ЗАО Vilniaus energija. В ближайшее время она определится в вопросе способа и процесса выполнения постановления суда.

Напомним, что в сентябре 2016 г. Комиссия по ценам завершила проверку расходов ЗАО Vilniaus energija, связанных с деятельностью в 2012–2014 гг. Комиссия постановила, что в упомянутый период компания необоснованно включила в расходы 24,30 млн евро, которые должны вернуть потребителям. Также было установлено, что в этот период ЗАО Vilniaus energija не предоставило комиссии всю необходимую информацию для проведения проверки.

Создавшаяся ситуация подтвердила необходимость в наделении комиссии дополнительными полномочиями для проведения проверок. Весной 2016 года комиссия представила парламенту необходимые поправки к законам, согласно которым регулируемые хозяйственные субъекты обязаны предоставлять всю необходимую информацию в ходе проверок, а в случае необходимости комиссия может привлекать экспертов извне, назначать санкции за невыполнение указаний проверяющих членов комиссии и т. п.

Инф. «ЛК»

Метки: N5 (1145) 2 февраля, горячая вода, Отопление, Цены