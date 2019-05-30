Режиссер Т. Монтримас: зрители иммерсивного спектакля «Дядя Ваня» получат новые впечатления

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Русский драматический театр Литвы готовится к интригующей премьере: молодой режиссер Тадас Монтримас работает над иммерсивным спектаклем «Дядя Ваня» по пьесе А.Чехова. Премьерные показы пройдут 20 и 21 июня в Литературном музее А. Пушкина в Маркучяй.

В спектакле заняты Александр Агарков (Серебряков), Юлиана Володько (Елена Андреевна), Елена Орлова (Соня), Инга Машкарина (Войницкая), Вячеслав Лукьянов (Войницкий), Андрюс Дарела (Астров), Юрий Щуцкий (Телегин) и др. Художник спектакля – Ирина Комиссарова. Продолжительность – 1 час 15 мин.

Актер и режиссер Тадас Монтримас изучал актерское мастерство в Литовской академии музыки и театра (курс проф. Йонаса Вайткуса), а режиссуру – в Школе-студии МХАТ (курс Виктора Рыжакова). Работает в литовских и зарубежных театрах, поставил уже 16 спектаклей, организовывал и координировал масштабные массовые мероприятия. Снимался в нескольких литовских и зарубежных фильмах и сериалах.

– Почему вы решили ставить именно «Дядю Ваню»?

– Во время учебы в Москве мой мастер В. Рыжаков предложил «углубиться» в эту пьесу. И чем больше я в нее погружался, тем она становилась мне ближе и роднее. Все пьесы Чехова мне интересны, но я выбрал «Дядю Ваню». В каждом персонаже этой пьесы я нахожу частицу себя, просто понимаю, что те чувства, которые они испытывают, я и сам испытываю сейчас или испытывал раньше – настолько все знакомо. На самом деле там мало быта, но очень много житейской философии.

– Расскажите, пожалуйста, что это такое – иммерсивный театр.

– Этот театральный жанр довольно популярен на Западе и в России – обычно это называют променад-спектаклем или «бродилкой». Хочется и литовскую публику познакомить с образцами другого театра, а опыт у меня уже есть – иммерсивные спектакли я ставил в России и Венгрии. Насколько я знаю, в Литве, в Каунасе, уже был поставлен иммерсивный спектакль в однокомнатной квартире, но такого серьезного и масштабного спектакля у нас точно не было. Мне кажется, что «Дядя Ваня» идеально подходит для такого театрального жанра. Зрителей будет всего 60 человек (спектакль будет показан два раза подряд, так что за вечер его посмотрят 120 человек), они будут поделены на четыре группы, у каждой группы будет свой сопровождающий ее гид. Скажу еще, что каждому зрителю будет выдана оригинальная маска, чтобы можно было погрузиться в себя, в свои мысли, стать «невидимым» во время этого действа и наблюдать за ним как бы через объектив кинокамеры. Зрители не будут сидеть на одном месте, они смогут передвигаться, выбрать себе «угол зрения», можно будет подойти совсем близко к актеру, полюбопытствовать, что персонаж ест или что он там пишет. Это будет как бы прогулка по жизни, по миру «Дяди Вани». При этом зрители должны будут соблюдать определенные правила: выключить телефоны, не разговаривать и не снимать маски до конца спектакля.

– Место, где будет проходить спектакль, необычное, даже самые любознательные виленчане редко туда заглядывают.

– Да, мы хотели найти нестандартное пространство для этого спектакля и решили использовать чудесную усадьбу в Маркучяй, где располагается Литературный музей А. Пушкина, который охотно пошел на сотрудничество с нами. В конце XIX – начале XX века в этой усадьбе проживали младший сын А. Пушкина Григорий с женой Варварой. В музее сохранилась уникальная атмосфера начала ХХ века, и мы попытаемся «вписаться» в нее с помощью тщательно воссоздаваемых костюмов, мебели, освещения и даже запахов. В настоящее время часть усадьбы отдана под экспозицию музея, а в остальных помещениях сохранилась обстановка 100-летней давности – аутентичные обои, полы, двери, мебель, светильники. Мне захотелось именно здесь попытаться передать атмосферу «Дяди Вани», тем более что и сам автор пьесы обозначил ее как «сцены из деревенской жизни».

– Что еще вы можете сказать зрителям, которые наверняка даже не представляют себе, что их ждет в Маркучяй?

– Попытаюсь их немного заинтриговать и скажу, что их ждет совершенно новый опыт, поскольку они будут ощущать себя совершенно не так, как в привычном традиционном театре. Ведь не так уж часто мы находимся рядом и наблюдаем за каким-либо конфликтом или выяснением отношений, а здесь зрители превратятся как бы в невидимых наблюдателей, путешествующих по чужой жизни, они смогут поучиться на чужих ошибках, набраться житейской мудрости. Мировая практика свидетельствует, что иммерсивный театр производит сильное впечатление на зрителей, они получают совершенно новые впечатления.

Лично для меня этот опыт превратился в очень интимную встречу с самим собой на фоне благотворного изумления. Конечно, все будет зависеть от настроения каждого зрителя и его желания принять участие в этом театральном приключении. Каждый зритель увидит свой спектакль, все будет зависеть от того, насколько он будет активным и наблюдательным, а в спектакле будут и мистические проявления и даже детективные повороты.

– Спасибо за интересный разговор.

Беседовала Лаура Пачтаускайте.

Фото Tadas Montvilas/ facebook.com