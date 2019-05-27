Результаты литовских «аграриев» на выборах в ЕП не удовлетворяют Р. Карбаускиса

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Несмотря на то, что на выборах в Европейский Парламент (ЕП) правящие в Литве «аграрии» получили два мандата вместо имевшегося одного, лидер партии Рамунас Карбаускис сказал, что результаты его не удовлетворяют.

«Как тут можно хорошо оценивать. Мы на самом деле должны будем собраться и обсудить, что делать, потому что результат не такой, который бы удовлетворил. А какие будут шаги – решим», – сказал журналистам Р. Карбаускис в понедельник ночью в штабе партии.

По его словам, «результат неудовлетворительный, хоть и в два раза больше, чем был. Но есть, как есть».

«Каждый руководитель партии хочет победить на выборах. Если не повезло, значит, ошиблись», – добавил председатель Литовского союза крестьян и «зеленых».

По предварительным данным Главной избирательной комиссии (ГИК) с 1762 участков из 1972, оппозиционные консерваторы претендуют на три мандата в ЕП, социал-демократы и «аграрии» могут получить по два мандата, по одному – Партия труда, «Блок Вальдемара Томашевского», общественный избирательный комитет «Поезд Аушры Мальдейкене» и Либеральное движение.

Предварительные результаты рейтинга свидетельствуют о том, что со списком «аграриев» в ЕП могут попасть глава списка, бывший европарламентарий Бронис Ропе и внесенный вторым номером, бывший баскетболист, предприниматель Шарунас Марчюлёнис.

Р. Карбаускис признал, что в партии были недовольные тем, что во главе списка непартийные лица.

Лидер партии не комментирует намеки выдвинутого «аграриями» премьера Саулюса Сквярнялиса о том, что у него есть другие планы, необязательно связанные с «аграриями».

«Там ничего такого не было сказано, чтобы я должен был с ним выяснять», – сказал Р. Карбаускис, отвечая на вопрос о том, планирует ли он в ближайшее время обсудить с премьером его воскресные заявления и высказанную критику в адрес Р. Карбаускиса.

В ответ на вопрос о возможных признаках раскола в партии, он сказал, что «все зависит от амбиций».

«Если люди, которые пришли работать, думают не о себе, а о государстве, то, скорее всего, нет. Но если кто-то начнет считать, что ему это выгодно, за полтора года до выборов, если оценит, что результат выборов в сейм не будет таким благоприятным, как прошлых, в таком случае, все может кончиться», – сказал он.

Говоря о победе Гитанаса Науседы на президентских выборах, он сказал, что победил «тот, кто больше всего был достоин победы», и надеется на его диалог с сеймом.

«Надеюсь, что будет диалог между исполнительной властью, сеймом и президентом, и эта ситуация, которая складывалась в течение двух с половиной лет, закончится, и будет поиск решений, лучших для государства», – отметил Р. Карбаускис.

BNS