Россия: будем судить по делам, а не по словам

Москва будет судить о заявлении президента Литвы о сотрудничестве с Россией по реальным делам, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«ЛК» уже писал, что президент Даля Грибаускайте в интервью новостному порталу 15min.lt заявила, что с Россией следует сотрудничать, а не воевать.

«Наш сосед в ближайшие годы останется сложным, если руководство останется прежним, то ситуация может остаться прежней, но я не хочу сказать, что следует умывать руки и не надо общаться», — сказала президент в интервью.

Также глава Литвы назвала несколько условий выстраивания отношений с Россией, среди которых возврат «оккупированных территорий», отказ от использования силы в своих интересах, прекращение «подкупа» политиков и в Литве, и в Европе, а также отказ от вмешательства в выборы других стран.

Как утверждает президент, Литва всегда старается «дружить с соседями».

«…Но самое главное — сотрудничество содействует защите интересов государства и наших людей. Поэтому важно сотрудничать, торговать, а не воевать», — отметила Грибаускайте.

Захарова отметила, что отношение Грибаускайте к России хорошо известно всем, поэтому «если это серьезное заявление, продуманное решение и не столько пиаровский ход, а действительно решение о внесении корректировок в свою традиционную позицию, то будем судить об этом не столько по заявлениям, а в основном по реальным делам».

Представитель МИД подчеркнула, что в Москве «постоянно слышали о неких угрозах, которые исходят из России». К таким «угрозам», по мнению Грибаускайте, относится строительство Белорусской АЭС, «в частности как фактор, способный посеять радиационную панику в Литве и подорвать безопасность страны».

«Руководитель Литвы заявила о необходимости демонстрировать гибкость — мы не против, если госпожа Грибаускайте продемонстрирует гибкость», – отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Даля Грибаускайте сделала два основных заявления, что в ближайшее время отношения между Москвой и Вильнюсом будут сложными, а также сообщила о возможной потере белорусского транзита, считает политолог, доцент Высшей школы экономики Андрей Суздальцев, чье мнение приводит expert.ru.

Грибаускайте среди условий для восстановления отношений с Россией назвала «возврат оккупированных территорий, прекращение использования силы в своих интересах, «подкупа» политиков и отказ от вмешательства в выборы других стран».

Столь громкое заявление сделано на фоне очередных рисков для экономики Литвы, которые вызваны отказом Беларуси от транзита через литовские порты значительного объема белорусских нефтепродуктов в пользу российских перевалочных пунктов.

«Москва поставила условие партнерам из Беларуси, что выработанные из дешевой российской нефти нефтепродукты должны экспортироваться на мировые рынки через российские порты», – сообщил Суздальцев и добавил, что в этой связи Литва теряет транзит и немалые средства для казны.

«Они обеспокоились потерять еще один транзит через свои портовые сооружения — белорусский. И потерять большие деньги. Отсюда такое удивительное заявление Дали Грибаускайте», — резюмировал Суздальцев.

Первые партии белорусских нефтепродуктов уже переправляются в Европу через российские порты с середины декабря 2017 года. Ожидается, что с января 2018 года Минск будет пользоваться российской территорией для транзита продукции нефтеперерабатывающих заводов на постоянной основе.

Инф. «ЛК»

Метки: N1 (1193) 4 января, Даля Грибаускайте, Интервью, Мария Захарова