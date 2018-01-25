Россия обещает обнародовать «черный список» литовцев

Россия обещает обнародовать список литовцев, которым будет запрещен въезд в эту страну. Так Москва ответит на обнародованный Литвой так называемый «список Магнитского» – значащимся в нем 49 гражданам России запрещен въезд в Литву из-за нарушений прав человека и отмывания денег.

«Как всегда в подобных ситуациях, будем действовать, исходя из принципа взаимности. Проблем в подборе кандидатов на закрытие въезда в Россию не возникнет. Их в Литве сегодня предостаточно», – говорится в ответе МИД РФ, который получило новостное агентство BNS.

МИД России заявил, что решение Литвы составить такой список – это «очередное подтверждение стремления Вильнюса любой ценой доказать свою враждебность в отношении России».

В обнародованном Литвой «черном списке» оказались лидер Чечни Рамзан Кадыров, спикер парламента Магомед Даудов и замминистра внутренних дел ЧР Апти Алаудинов. Один из авторов инициативы, депутат Сейма Литвы Лауринас Кащюнас «Кавказ.Реалии», пояснил, почему кадыровцев не хотят видеть в Европе и кто еще может быть включен в санкционный лист.

«Наша страна – это флагман таких процессов. Вы посмотрите, например, кто отстаивает позицию Украины в Европе. Мы всегда рядом, если нужна помощь. Большое влияние на нас оказали кейсы Сергея Магнитского и Бориса Немцова. Мы считаем, что об этих трагических случаях нужно говорить, нельзя их забывать, а виновные должны быть найдены и наказаны», – сказал Кащюнас.

Тем временем Чечня внесла Литву в свой список неблагожелательных стран. Об этом сообщил депутат Госдумы Российской Федерации Шамсаил Саралиев, сообщает chechnyatoday.com.

Он отметил, что «ни один уважающий себя чеченец даже в мыслях не захочет в Литву из-за царящего там лицемерия».

«Депутат Сейма Литвы Лауринас Кащюнас опоздал со своей инициативой создания литовского аналога «списка Магнитского», в который был внесен глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Гораздо раньше из-за подлых поступков литовского руководства Литва внесена чеченцами в список неблагонадежных государств Европы. Просто мы не заявляем о своих чувствах на весь мир», – сообщил депутат.

Депутат Госдумы России отметил, что «Литва вновь напомнила о себе, когда Чеченская Республика и ее народ избавлен от унижений и бесправия». «Мы ничего не забыли и спросим сполна за подстрекательскую деятельность литовского Сейма, – заявил Ш. Саралиев. – Надо сказать, что все эти лауринасы и прочие грибаускайте скоро неизбежно покинут свои должности, бесследно исчезнут из памяти людей. Но народ Литвы останется. Мирный, дружественный, простой народ, которому чужды выходки отдельно взятых безумных «политиков», который имеет свое мнение и поддерживает взаимные экономические, политические и прочие интересы, на протяжении многих лет существовавшие между нашими странами».

Метки: N4 (1196) 25 января, черный список