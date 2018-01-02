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Россия просит Литву увеличить число мест для голосования на выборах президента РФ

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Россия попросила Литву увеличить число мест для голосования в стране на предстоящих в марте этого года выборах президента этой страны.

Как сообщает МИД Литвы, с такой просьбой обратилось российское посольство. МИД сейчас рассматривает эту просьбу. Подобного рода просьбы Литва получает перед каждыми выборами в России.

Например, в прошлом году на выборах в Государственную Думу РФ граждане России в Литве могли голосовать в четырех городах – Вильнюсе, Клайпеде, Шяуляй и Висагинасе. На тех выборах в Литве проголосовало около 2 тысяч граждан России.

Аналитики почти не сомневаются, что на выборах президента РФ в марте этого года победит нынешний руководитель России Владимир Путин.

BNS

Метки: 

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