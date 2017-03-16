Рост продаж новых автомобилей в Литве – один из самых больших в ЕС

За первые два месяца этого года рост продаж новых автомобилей в Литве был одним из крупнейших в Европейском союзе (ЕС), отмечает Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA).

В Литве в январе-фервале, по сравнению с тем же периодом 2016 года, продажи автомобилей выросли на 16,9% до 3471, свидетельствуют опубликованные в четверг данные ACEA. Более интенсивный рост был в Румынии (40,9%), в Греции (29,3%), Нидерландах (22,2%), Дании (18,4%) и Венгрии (18,2%).

В Латвии продажи автомобилей за два месяца выросли на 12,2% до 2622, в Эстонии – на 6,8% до 3637.

Только в феврале, по сравнению с февралем прошлого года, продажи автомобилей в Литве выросли на 16,6% до 1642, в Латвии – они снизились на 5,6% до 1177, а в Эстонии сократились на 0,7% до 1611.

В целом в ЕС продажи в этом году выросли на 6,2% до 2,248 млн., а только в феврале – на 2,2% до 1,079 миллиона.

BNS

Метки: ACEA, ЕС, Литва, продажи автомобилей