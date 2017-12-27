Рождественские подарки Клайпеде

Уникальная выставка морских часов

В канун новогодних праздников на паруснике «Меридианас», являющемся символом портовой Клайпеды, открылась уникальная выставка морских часов и приборов, подготовленная Клайпедским музеем часов.

«Человек, оказавшийся между океаном и небом, когда не видно берега и других точек отсчета, начинает думать: где я нахожусь? Бесконечное пространство и безграничное время вынуждают человека мыслить и создавать приборы, помогающие управлять этим пространством и временем», – говорится в аннотации выставки, которая так и называется: «Между океаном и небом».

По словам исследователя-координатора Клайпедского музея часов Дануте Менкуте, в музее накоплена большая коллекция вещей, связанных с морем и судоходством. Часть этих уникальных экспонатов музей решил выставить на паруснике «Меридианас». Это аутентичные судовые часы XIX-XX веков, морские хронометры, барометры, карманные часы, которые принадлежали капитанам и боцманам. Используемые на судах часы отличаются от обычных, потому что их конструкция и механизм должны отвечать определенным критериям защиты от атмосферных осадков, от морской воды и соли, от штормовой качки. Один из интереснейших экспонатов – механические часы начала XX века не с 12-часовым, а с 24-часовым циферблатом, где стрелки делают всего один оборот в сутки. Эти часы предназначены для фиксации вахтенного времени.

Выставка морских часов и приборов на паруснике «Меридианас» будет действовать еще около полугода.

Елочка, расти!

Накануне Рождества мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас приехал в дом клайпедчан Лолиты и Альбинаса Гедминасов и привез подарок – серебристую елочку. Почему именно им?

Дело в том, что эта семья подарила городу изумительной красоты серебристую ель, которую растила в своем дворе целых три десятка лет. Эта красавица-ель высотой 12 метров была установлена в конце ноября на площади Театро.

«Время добрых дел продолжается. В благодарность за такой чудесный подарок городу мы дарим семье Гедминасов такую же серебристую елочку, только маленькую. Уверен, что она попала в добрые и ответственные руки. Может быть, через каких-нибудь тридцать лет она тоже станет подарком городу», – сказал мэр.

Вот так «подарочек»!

Уже который день клайпедчане приходят на пляж Мелнраге II поглазеть на огромный теплоход, который застрял на мели всего в каких-нибудь 200 метрах от берега, глубина в этом месте составляет 5 метров.

Это случилось в воскресенье в 4.50 утра. Сухогруз под кипрским флагом Ocean Crown, стоявший на якорной стоянке внешнего рейда в ожидании захода в Клайпедский порт, сорвало с якорей и понесло к берегу. Скорость ветра на тот момент достигала 28 м/сек. По предварительным сведениям, судно оказалось неуправляемым, поскольку главный двигатель вышел из строя. В результате Ocean Crown длиной 190 м и с экипажем 20 человек сел на мель напротив Мелнраге II.

«Дирекция Клайпедского порта постоянно поддерживает связь с капитаном теплохода. Он сказал, что корпус судна герметичен и угрозы загрязнения морской среды пока нет. Экипаж до снятия судна с мели останется на борту, ему ничего не угрожает», – заверил координатор комиссии по экстремальным ситуациям дирекции порта Эгидиюс Кузмарскис.

Правда, доставленные в понедельник на борт вертолетом представители судовладельца и буксировочных компаний, осмотревшие судно, сообщили, что внешний корпус деформирован и, если ветер не стихнет, его деформация продолжится. Специалисты также произвели замер глубин, чтобы установить, на какое расстояние к судну смогут подойти буксиры и сколько их понадобится. Составлен план работ по снятию теплохода с мели. Спасательные работы начались во вторник после обеда.

Елена ЛИСТОПАД

Метки: N52 (1192) 28 декабря, Клайпеда, рождественские подарки