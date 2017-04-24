Русский код и душа человека

По приглашению Международного медиаклуб «Формат-А3» в Вильнюсе выступит известный российский литературовед и культуролог, ученый с мировым именем, профессор Александр Ужанков. 26 апреля 2017 года он примет участие в публичной встрече на тему «Язык, литература и культура как основы русской цивилизации».

Гость клуба – человек многогранно образованный и авторитетно признанный в научной и культурной среде современной России. Александр Ужанков, будучи доктором филологических наук, лауреатом Всероссийской православной литературной премии имени Александра Невского и Всероссийской историко-литературной премии «Александр Невский», щедро делится своими познаниями истории русской литературы и культуры в целом ряде научных центров и вузов Европы, США и Японии.

В чем заключаются загадки русской цивилизации? Что лежит в духовной основе тысячелетней русской идеи? И почему русская классическая литература XIX века cтала золотым вкладом в копилку мировой литературы? Это лишь немногие вопросы, которые поднимает в своих выступлениях, лекциях и публикациях профессор Ужанков, действительный член (академик) Академии Российской словесности, заместитель директора по научной работе Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. Лихачева, руководитель Центра фундаментальных исследований русской средневековой культуры, профессор Научно-исследовательского ядерного университета МИФИ, Сретенской Духовной семинарии и Высших богословских курсов при Московской Духовной Академии.

«Мировоззрение русского человека формируют четыре фактора, – cчитает профессор Ужанков. – Это – православная вера, отечественная история, русская литература и русский язык. Именно язык является основой национальной самоидентификации: на каком языке ты думаешь, той культуре и принадлежишь. И не важно, какая кровь в тебе течет».

У литературоведа Ужанкова очень интересные и порой нестандартные взгляды на хрестоматийные произведения русской словесности. Он, например, считает, что роман «Евгений Онегин» – не про любовь. Что главная тема «Капитанской дочки» – милосердие. Что Достоевского надо читать только после Гоголя. Что последняя сцена в “Ревизоре” – это картина Страшного Суда, а “Герой нашего времени” повествует о нарушении десяти заповедей. Самое же прелестное произведение русской литературы, на его взгляд, это роман «Мастер и Маргарита» Булгакова.

В наше до предела уплотненное время, когда гаджеты стали заменять книги, литературовед Ужанков считает, что любое произведение русской литературы нужно читать как минимум два раза. Первый раз – для знакомства с сюжетом. Второй – для знакомства с деталями. «Многие произведения я перечитываю если не ежегодно, то раз в два года – несомненно, чтобы обновить в памяти. И когда готовишься к лекциям, чтобы выделить какие-то интересные моменты, то самое удивительное, что каждый раз что-нибудь новое находишь и для себя. В этом и величие, и сила русской словесности!» – говорит профессор.

Александр Ужанков родился в 1955 году в Черниговской области на Украине. Закончил русское отделение филологического факультета Львовского университета им. И. Франко. Работал в газете «Комсомольская правда», журнале «Октябрь», издательстве «Советский писатель». С 1989 года – на научной работе в Институте мировой литературы им. М.Горького АН СССР, с 1992 года – преподаватель.

Встреча состоится 26 апреля (среда) в Вильнюсе, в конференц-зале гостиницы Conti (ул. Раугиклос, 7/2). Начало в 18.00.

Вход свободный с обязательной предварительной регистрацией по по e-mail: formatasa3lt@gmail.com или телефону 8 621 74775.

Инф. «ЛK».

Метки: N16 (1156) 20 апреля, Александр Ужанков, встреча, медиаклуб, Формат А3