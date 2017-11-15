«Русский вернисаж» в Укмярге

В краеведческом музее литовского городка Укмярге открылась международная выставка «Русский вернисаж» известных художников из Литвы, России и Беларуси. Это уже пятая по счету выставка в Укмярге, и каждая выставка привлекает посетителей чем-то особенным.

«Особенность данной выставки – это то, что расширились границы проживания ее участников, – говорит куратор «Русского вернисажа» Валерий Серегин. – Несмотря на то, что работы разного жанра и техники исполнения, тем не менее их объединяет одно – высокое мастерство и профессионализм. Недаром русские выставки так популярны».

Во второй раз выставка проходит в Укмяргском краеведческом музее (три предыдущие экспонировались во Дворце культуры). Огромную помощь в проведении «Русского вернисажа» оказали учредитель фонда «Santarvė» («Согласие») Юлюс Казенас и директор музея Вайдуте Сакольникене. Собственно, и сама выставка Союза русских литераторов и художников «РАРОГ» в Укмярге была инициирована уважаемым Юлюсом.

В экспозиции представлены 40 картин. Это работы народного художника России Виталия Миронова, заслуженных художников России Николая Желтушко, Николая Буртова, Ольги Давыдовой, членов Союза художников России Михаила Машкова, Юрия Григоровича, членов Союза художников Республики Беларусь Юлии Мацуро, Александра Демидова, Галины Ивановой, художников из Литвы – Виктора Шатунова (член Союза художников Литвы), Владимира Пустового, Андрея Цесюлевича, Леонида Полукова (член Союза народных художников Литвы), Николая Степкина, Александра Яремчука, Владимира Полищука, Анджея Балаховича, Натальи Зузо-Клубиной, художника-флориста Татьяны Мазаевой и художника по стеклу Наталии Рябчук.

Открыл выставку председатель «Союза русских художников и литераторов» Валерий Иванов. С приветственным словом выступил учредитель фонда «Согласие» Юлюс Казенас, который вручил участникам выставки благодарственные грамоты. В качестве почетного гостя на выставке присутствовал заслуженный деятель культуры Литвы художник Анатолий Стишко.

Жители Укмярге и его гости смогут познакомиться с экспозицией «Русского вернисажа» до 25 ноября.

Инф. «ЛК».

Метки: N46 (1186) 16 ноября, международная выставка, Русский вернисаж, художники