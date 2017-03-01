Самоуправления не готовы к приему беженцев

У мэров некоторых крупных городов Литвы вызывают беспокойство планы правительства переселять беженцев сразу в самоуправления, избегая промежуточного поселения в Центре принятия беженцев в Рукле.

Так, вице-мэр Панявежиса Пятрас Луоманас заявил, что известие о том, что уже в апреле в Панявежис будут переселены беженцы, больше всего напугало панявежцев, находящихся в очереди на социальное жилье: «Этих людей могу успокоить – беженцы точно не займут социальное жилье, для их расселения мы можем предложить единственную двухкомнатную квартиру, которая есть у самоуправления».

Хотя мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас сказал, что в принципе одобряет идею Кабмина, но портовый город хотел бы получить более детальные объяснения по порядку принятия беженцев. Между тем мэр Алитуса Витаутас Григаравичюс признал, что его город совсем не готов к принятию беженцев и нет «даже помещений, необходимых для поселения беженцев, ни таких необходимых планов по интеграции их в общество».

Однако, успокаивает министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис, беженцев прямо из лагерей в Греции, Турции или Италии будут перемещать только в те самоуправления, которые этого пожелают и которые будут готовы к такой интеграции.

«Хочу подчеркнуть, что получатели убежища будут непосредственно селить и интегрировать только в тех самоуправлениях, которые этого пожелают и будут готовы к этой интеграции. Также важно подчеркнуть, что все интеграционные инструменты для беженцев, которых мы принимаем в соответствии с обязательствами перед Евросоюзом, финансируются исключительно на средства ЕС, выделяемые на перемещение беженцев – бюджетные средства нашей страны на это не используются вообще. Это значит, что расходы на расселение беженцев, пособия, обучение языку, образование, психологическую помощь и все остальные инструменты финансируются только на средства ЕС», – сказал министр.

По его словам, с апреля намечается всего шесть семей получателей убежища напрямую интегрировать в готовые к этому самоуправления страны, с которыми будет найден консенсус: «Это будет пилотный проект, и только если он себя оправдает, мы будем думать о развитии этого инструмента».

Сейчас в самоуправлениях Литвы проживают 18 человек, перемещенных из Греции: в Вильнюсе – 11 человек, в Каунасе – 5, в Йонаве и Кедайняй – по одному человеку.

Инф. «ЛК»

Метки: N9 (1149) 2 марта, беженцы, Витаутас Грубляускас, Пятрас Луоманас, Рукле, Самоуправление