Сейм Литвы снизил планку для референдума о двойном гражданстве

Сейм Литвы снизил планку для поправок к Конституции, которые разрешают двойное гражданство.

За изменения в Законе о референдуме проголосовало 67 членов сейма, против было трое и 16 парламентариев воздержались.

Поправки к Закону о референдуме по статье 12 Первого раздела Конституции, определяющего гражданство, делают исключение об их принятии — теперь нужно будет меньше голосов, чем для других статей Первого раздела.

Лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис подтвердил, что с началом осенней сессии они обратятся в Конституционный суд (КС) по поводу конституционности поправок.

Поправки позволяют внести изменения в определяющую гражданство статью Конституции, если за них на референдуме проголосует более половины пришедших на него граждан, но не менее трети граждан, имеющих право голоса.

Сейчас в отношении всего Первого раздела Конституции действуют более высокие требования защиты — для принятия конституционных поправок необходимо, чтобы за них на референдуме проголосовало более половины граждан, имеющих право голоса.

Выступавшие против поправок парламентарии выражали опасения, что так будет создан опасный прецедент, который позволит в будущем легче вносить изменения в другие статью Конституции, закрепляющие основы государства.

«Путь, который предлагается, вообще порочен в правовом отношении. Нельзя создавать отдельный закон для одной статьи, а потом говорить, что мы не будем принять его в других случаях», — сказал консерватор Кястутис Масюлис.

Оценивавший поправки парламентский Департамент права тоже усмотрел вероятную опасность таких изменений.

«По мнению Департамента права, снижение стандартов защиты положения Первого раздела Конституции — вещь довольно опасная», — сказала на заседании парламентского Комитета по праву и правопорядку при обсуждении поправок представитель Департамента права Она Буйшене.

Сформированная сеймом рабочая группа сейчас рассматривает вопрос, как и когда можно было бы провести референдум об узаконивании двойного гражданства.

На референдум планируется вынести формулировку, что гражданин Литвы по происхождению, который приобрел гражданство соответствующего критериям избранной Литвой европейской и трансатлантической интеграции государства, не утрачивает гражданства Литвы.

В иных случаях гражданин Литвы не может быть также и гражданином другого государства, за исключением случаев, предусмотренных конституционным законом.

В Конституции закреплено, что, за исключением предусмотренных законодательством отдельных случаев, никто не может одновременно гражданином Литвы и другого государства. Это положение Конституции может быть изменено только путем референдума.

Проживающие во всем мире литовцы опасаются, что даже если референдум об узаконивании двойного гражданства будет объявлен, он может не состояться, потому что для принятия решений нужно не только участие более половины граждан, имеющих право голоса, но и более половины голосов «за».

Более высокий барьер голосов при изменении Конституции путем референдума распространяется на весь Первый раздел.

Эмигрировавшие после восстановления независимости 11 марта 1990 года сейчас, за некоторыми исключениями, не могут иметь двойное гражданство.

КС ранее отмечал, что двойное гражданство не может быть распространенным явлением, поэтому узаконивание двойного гражданства для тех людей, которые уехали из страны после восстановления независимости, противоречило бы Конституции.

Руководители страны рассматривают возможность провести референдум об узаконивании двойного гражданства вместе с президентскими выборами 2019 года.

Добивающиеся двойного гражданства литовцы во всем мире называют другую дату — выборы в сейм в 2020 году, предлагая оставить больше времени для подготовки к референдуму.

BNS