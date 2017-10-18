Сентябрь принес порту рекорды

Неделю назад в Клайпедском порту официально завершился сезон круизного судоходства. Он стал рекордным: совершено 63 судозахода – на 10 судов больше, чем в прошлом году, прибыло 74 716 морских туристов – рост 18,3%.

Торжественного закрытия сезона на Круизном терминале, правда, не получилось. Лайнер Aida Vita под итальянским флагом не стал заходить в Клайпеду из-за плохой погоды и проследовал дальше по маршруту.

«Оживление круизного судоходства в Клайпедском порту наблюдается с каждым годом. На следующий год уже подано заявок на заход 64 судов, и время для регистрации еще есть. Но чтобы привлечь в Клайпеду морских туристов, нужно постоянно думать, чем будем удивлять гостей, что они смогут найти у нас нового, чего нет в других портовых городах», – считает глава дирекции Клайпедского порта Арвидас Вайткус.

По его словам, доходы дирекции от этого круизного сезона составили 749 тыс. евро – 1,76% от всех портовых сборов. Между тем, если учесть, что каждый турист оставляет на берегу в среднем 69 евро, посещая экскурсии, кафе и музеи, покупая сувениры, то эта цифра составит почти 1,69 млн евро. Со своей стороны, для привлечения круизных компаний дирекция намерена расширить участие в международных круизных выставках, представит порт на конференции международной ассоциации круизного судоходства Cruise Europe. Такое участие уже приносит свои плоды: в следующем году в Клайпеде появятся лайнеры двух новых круизных линий из компаний Cunard Line и Azamara Cruises.

В следующем сезоне по инициативе дирекции порта появится еще одно новшество: туристов на круизном терминале будет встречать бесплатный электронный гид. Эта мобильная аудиопрограмма расскажет туристам о достопримечательностях на трех языках. Дирекция получила на это финансирование из ЕС в рамках проекта «Зеленый круизный порт».

Сентябрь порадовал и рекордами грузооборота: перегружено 3,71 млн тонн, прирост составил 6%. Быстрее всего росли жидкие грузы – прирост 47%, а также генеральные – прирост 9,5%, тогда как по сыпучим грузам наблюдался спад 9,3%.

В целом за 9 месяцев в порту перегружено 31,4 млн тонн (+5%). За это время порт посетили 4931 судно и 326 688 пассажиров (прирост 8,5%). Доходы дирекции порта составили 44,26 млн евро – на 4,4% больше, чем за тот же период прошлого года.

Для сравнения: за 9 мес. порт Рига перегрузил 25,5 млн тонн – спад 5%, порт Вентспилс перегрузил 15,5 млн тонн – рост 16,2%, порт Таллин обработал 14,2 млн тонн – спад 9%.

Елена ЛИСТОПАД

Метки: N42 (1182) 19 октября, Клайпедский порт, рост, статистика