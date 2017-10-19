Школьные годы – чудесные?

В то время, как центральные СМИ с упоением обсуждают рекогносцировки в высших эшелонах власти и доведенную до абсурда нескончаемую восточную угрозу, затрону тему, без которой вопрос благополучия государства, на мой взгляд, невозможен.

«Школьные годы чудесные» – помните, была такая песенка, без которой не обходилось ни одно школьное мероприятие. Отбросив все сантименты, свойственные этой теме, и взяв во внимание психологические и физические перегрузки учащихся в школе, дидактизм современного преподавания, объем информации, соотношение «нужных» и «ненужных» знаний, давайте честно ответим на вопрос: чудесны ли сегодня школьные годы, радостны ли они и беззаботны?

Согласно Трудовому кодексу, рабочая неделя взрослого человека не должна превышать 40 часов в неделю. Посчитаем, сколько часов проводят в школе наши дети: в среднем 35-40 часов (и более!) в неделю, начиная с 5-го класса, и по 25 часов в среднем, начиная с 1-го класса (по нормам Министерства образования и науки Литвы в 5-12-х классах нагрузка не должна превышать 35 часов в неделю). Прибавьте сюда время, проведенное в утренних пробках по дороге в школу и назад домой. Архитекторы бесконечных реформ образования, закрывая школы, не учли, что раскиданные по всему городу дети нередко уходят в школу в 7 утра, а домой возвращаются около 17, а это в общей сложности 10 часов. Ну а по возвращении они должны сделать домашние задания, чтобы подготовиться к очередным 6-7 урокам на завтра – до 11-12 часов ночи. Вопрос, почему у нас столько больных детей, отпадает сам собой. Рабочая неделя у добросовестного ученика растягивается до 50-60 часов. Многие ли взрослые это выдержат? – задаются вопросом родители на форуме Вильнюсской ассоциации родителей учеников.

Давно известно, что наша современная школа не отвечает потребностям ни генерального заказчика – государства, ни общества, ни родителей, которые хотят видеть своих детей здоровыми. Но вместо того, чтобы пересмотреть систему образования в принципе, Министерство образования и науки удлиняет учебный год, не меняя программу, и планирует начинать обучение с 5 лет. В довесок к традиционным предметам новаторы от просвещения вводят дополнительные «нужные» предметы – уроки секса и военной подготовки, предлагают изучать основы предпринимательства, логики, риторики. Но ведь очевидно, что введение нового предмета может идти только за счет сокращения другого. Так за счет каких предметов вводятся, к примеру, уроки сексуального образования? А благодаря введению единой программы по литовскому языку детям в русских и польских школах ищут репетиторов уже в 1-м классе! Такое впечатление, что при создании программ министерство ориентируется на какого-то «марсианского» уникального ученика, абсолютно физически и психически здорового и еще с адекватной внутрисемейной обстановкой. Сколько сегодня таких детей? По данным ученых – 20%!

У нас действует стереотип: «Учить надо всех, всему: в жизни все пригодится! Чем больше, тем лучше!». Но может ли современный ребенок освоить в школе весь опыт, накопленный человеством? Зачем знать, чем домашний папоротник отличается от сансевьеры и диффенбахии или какие дорожные знаки висят на улицах Амстердама? Зачем нужны знания, которые не пригодятся в реальной жизни? Скажу честно, у меня два высших образования, но я не решу сегодня элементарную задачу по тригонометрии, по физике и т. д. из общеобразовательной программы, однако это совершенно не мешает мне жить и работать.

У нас ведется учет поступивших в вузы выпускников, подсчитываются выигранные конкурсы, победы на олимпиадах, внедрение инновационных проектов, количество учителей с высшей категорией и т. д. и т. п. Это показатель качества, и школа ориентирована на результат, но она не учит ребенка главному – быть успешным в жизни. Хотя отличные оценки в школе – это еще далеко не залог успеха в жизни, и многие выдающиеся и богатые люди, к примеру, плохо учились в школе.

Я не призываю не учить детей, я предлагаю пересмотреть объемы содержания образования в сторону их сокращения и переориентации на практический аспект знаний, особенно в старших классах. Ведь от перегрузки ненужными знаниями и отсутствия свободного времени у школьников срабатывает естественная психологическая защита в виде потери интереса, а гонка за результатом приводит к потере здоровья. Неврозы, депрессии, гастриты – классические спутники современных школьников.

Основная школа у нас заканчивается 9-м классом. Именно в эти девять лет школьник должен освоить нужную информацию из всех областей человеческого знания, которая позволит ему существовать в этом мире. Что же касается старшей школы, то здесь, может, и не следует учить все предметы? Разве не логичнее сделать акцент на профильное обучение, а не на расширение информации, которую невозможно освоить в полном объеме? У нас любят ссылаться на Запад. Так вот, в англо-саксонских школах (в Великобритании, Северной Америке и Австралии), получив основное образование по всем областям знаний (у нас это 9 классов), школьник старшего звена может выбрать 4-5 предметов, обычно те, которые он будет сдавать в ходе итоговой аттестации, и сосредоточиться на них. Ну, скажите, зачем изучать уравнения колебаний струны ученику, который собирается поступать на истфак? И может, ничего страшного не случится, если старшеклассник, выбравший физико-математический уклон, изучит курс литературы лишь фрагментарно? Я знаю множество успешных людей, которые впервые прочитали «Войну и мир» будучи взрослыми, и извлекли из этой книги гораздо больше пользы.

Давайте честно оценим возможности наших школьников и наконец определим, что можно и должно в них вложить. И еще поймем, что им не так много нужно для того, чтобы школьные годы были чудесными – они хотят чувствовать себя в школе комфортно, уверенно. Они хотят, чтобы школьная жизнь не поглощала все остальное, очень важное для них СЕГОДНЯ, а не ЗАВТРА.

Ромуальда ПОШЕВЕЦКАЯ, депутат Вильнюсского горсовета

Метки: N42 (1182) 19 октября, Мнение, Ромуальда Пошевецкая, Трудовой кодекс, школа