Ситуация на дорогах страны не улучшается

Ужесточение закона и постоянные полицейские рейды водителей-нарушителей не пугают. За руль садится большое число пьяных водителей. Специалисты считают, что ситуацию можно исправить сильной социальной рекламой и публичностью. Однако все это лишь часть долгого процесса, пишет клайпедская газета Vakarų ekspresas.

Статистика ужасает – только с начала 2017 года, когда ввели уголовную ответственность для водителей, в организме которых бывает от 1,5 промилле, в Литве было начато больше 5700 расследований.

По словам прокурора Клайпедской участковой прокуратуры Юозаса Сикаса, ужесточение ответственности водителей не напугало. Их не пугают и тысячные штрафы, арест на 15-90 суток или лишение свободы на срок от 3 месяцев до года.

Прокурор заметил, что кроме того, за такое нарушение полагается лишение прав – пока на срок до 3 лет, а вскоре введут до 5 лет, и конфискация транспортного средства (даже если оно не принадлежит самому пьяному водителю).

Сикас отметил, что молодые водители совсем не думают о последствиях: «Запись «судим» в базе данных будет проблемой в будущем, вероятно – будет поводом для отказа принять на работу на госслужбу. И в частном секторе работодатель может не взять такого работника, если работа связана с вождением».

По его мнению, больше всего в результате таких действий страдает семья нарушителя. Из-за больших штрафов сложнее обеспечить семью финансово, в результате ухудшается и психологический климат.

Начальник Дорожной полиции Клайпеды Миндаугас Джермейка заметил, что одних штрафов и конфискации автомобиля с лишением прав – мало. Полиция уже давно говорит о необходимости вернуть систему штрафных баллов.

Джермейка также считает, что штрафы слишком невелики, что их надо повышать. Он привел в пример Австралию, где за превышение скорости на 20 км/ч полагается штраф 850 евро, а в Литве – всего 20 евро.

Джермейка также указал, что из-за бреши в законе многие водители, в организме которых было 1,5 промилле или больше, избегают уголовной ответственности, если не сдают анализ крови.

По ныне действующему закону, основание для уголовной ответственности – данные, полученные в результате анализа крови на концентрацию алкоголя. Если человек не сдает кровь, его наказывают как за административное правонарушение.

По словам главврача Клайпедского центра психического здоровья Александраса Славитскиса, ужесточение наказания проблему не решит. Он также не верит, что попытки властей отучить людей от выпивки дадут необходимый результат.

«Основная проблема – отсутствие культуры и легкомысленное отношение. Люди верят в чудо – их не поймают, и они поедут дальше. Запреты нужны, но они эффективны лишь тогда, когда проводится 100-процентный контроль, а это невозможно», – сказал психиатр.

«В основе должно лежать осознание. Наверное, работать надо уже с детьми школьного возраста – предоставлять им информацию о том, что употребление алкоголя должно быть умеренным. Это не цель, а всего лишь средство. Информация об умеренном употреблении алкоголя была бы намного более полезной, чем наказания и запугивания. Запугивания, к сожалению, не помогают», – заметил психиатр.

Тем временем Дорожная полиция отмечает, что с начала этого года на дорогах зафиксировано большое число ДТП. В этом году увеличилось количество погибших и раненых.

В январе-феврале 2017 года на дорогах страны было зафиксировано 359 ДТП, во время которых пострадали 429 и погибли 28 участников движения.

В январе-феврале 2018 года было зафиксировано 426 ДТП, в которых пострадали 482, а погибли 34 участника движения.

Значит, в этом году зафиксировано на 67 ДТП больше, в них пострадало на 53 человека больше, погибло на 6 больше, чем за тот же период прошлого года.

По-прежнему больше всего людей (68%) погибло в темное время суток. Правда, что касается получивших травмы, то их больше в светлое время суток – 62%, в темное – 38%.

Самой чувствительной группой остаются пешеходы. В январе-феврале 2018 года 61,8% погибших – это пешеходы, 20,6% – пассажиры, а 17,6% – водители.

Лидирует по количеству пострадавших в ДТП Каунасский округ, на втором месте – Вильнюсский округ.

Инф. «ЛК»

Метки: N14 (1206) 5 апреля, автомобилисты, нарушения