Скончался режиссер Эймунтас Некрошюс

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Во вторник ночью в больнице скончался известный литовский театральный режиссер Эймунтас Некрошюс, подтвердил BNS его родственник, парламентарий Арвидас Некрошюс.

По словам вице-спикера сейма А. Некрошюса, режиссер почувствовал себя плохо после поездки и был доставлены в больницу, где скончался около 3 часов ночи.

Э. Некрошюс родился 21 ноября 1952 года в деревне Пажобрис Расейняйского района. В среду ему исполнилось бы 66 лет.

В 1978 году он закончил российский театральный институт ГИТИС, после возвращения в Литву работал в Государственном молодежном театре Литвы, в 1993–1997 годах был режиссером международного театрального фестиваля LIFE. В 1998 году основал в Вильнюсе театральную студию «Мено фортас» и был ее руководителем.

Признание режиссеру принесли поставленные им в Молодежном театре Литвы спектакли «Квадрат», «Пиросмани, Пиросмани», «Любовь и смерть в Вероне», «И дольше века длится день», «Дядя Ваня». В историю литовского театра он вошел с созданным для фестиваля LIFE спектаклем «Гамлет».

Режиссер много работал за границей – в Италии, России и Аргентине.

В прошлом году со спектаклем «Цинк» по книге лауреата Нобелевской премии Светланы Алексеевич Э. Некрошюс после 26-летнего перерыва вернулся на сцену Молодежного театра.

В Литовском театре оперы и балета Э. Некрошюс ставил несколько опер.

Его спектакли не раз пожинали лавры на международных фестивалях. В 1995 году он был признан лучшим режиссером фестиваля «Балтийский дом». За лучший спектакль, созданный в России, в 2004 году Э. Некрошюс получил специальный приз журналистов и театральных критиков «Золотая маска», также был награжден учрежденным Советом Европы призом новой театральной реальности «Золотым сценическим крестом».

Он является лауреатом Литовской национальной премии в области культуры и искусства 1997 года, премии Международного общественного благотворительного фонда им. К. Станиславского за значительный вклад в развитие мирового театрального искусства, Национальной премии прогресса в области культуры.

Э. Некрошюс награжден Командорским крестом ордена Великого князя Литовского Гядиминаса, Большим крестом ордена «За заслуги перед Литвой», Командорским крестом Итальянской Республики.

BNS