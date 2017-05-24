СМИ избегают критики учреждений, от которых получают средства для публикаций – исследование

Средства массовой информации избегают негативных публикаций, либо благосклонно отзываются об учреждениях, от которых получили средства для публикаций, утверждают представители СМИ и эксперты, участвовавший в исследовании литовского отделения Transparency International о средствах ЕС, предназначенных для предания гласности информации.

В исследовании, проведенном литовским отделением международной антикоррупционной организации, говорится, что влияние СМИ на содержание оказывают и агентства связей с общественностью, которые побеждают на конкурсах, они призывают не критиковать их клиентов.

Одновременно обращается внимание на то, что особенно сложно выявить, какие СМИ получили средства ЕС для публикаций, крайне сложно в тех случаях, когда СМИ сами не участвуют в конкурсах, но действуют как субъекты, нанятые пиар-агентствами. По этой причине авторы исследования выдвигают рекомендацию – совершенствовать информационную систему Службы публичных закупок с тем, чтобы было проще фильтровать информацию о субподрядчиках.

“Я бы очень хотел, чтобы СМИ начали действовать более прозрачно и таким образом вернули бы общественное доверие. Одних из способо это сделать – публиковать финансовые отчеты на своих сайтах”, – отметил в пресс-релизе глава литовского отделения Transparency International Сергей Муравьёв.

В целом в Литве в 2014 – 2020 годах для публикации информации намечено выделить 19,018 млн. евро средств ЕС и 3,356 млн. евро средств из бюджета страны.

“На конкурсах предания гласности информации и коммуникации встречаются случаи, когда в условиях закупок содержится требование, например, конкретного тиража или доступности средства массовой информации, хотя совершенно не ясно, нужно ли это для достижения цели публикации. Таким образом, из закупок исключается часть СМИ, хотя именно малые средства массовой информации имеют доступ к целевой аудитории (например, фермеров или представителей бизнеса информтехнологий)”, – говорится в исследовании.

В ходе подготовке исследования литовское отделение Transparency International провело конфиденциальные интервью с работниками ведомств надзора и закупок, покупателями пиар-услуг, представителями агентств по связям с общественностью, независимыми исследователями, журналистами.

Исследование проведено при сотрудничестве со Шведским институтом и посольством Швеции в Вильнюсе.

BNS

Метки: Литва, СМИ, эксперты