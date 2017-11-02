Смычка ЛЭП NordBalt вновь действует

После длившегося больше недели ремонта морская смычка линий электропередачи (ЛЭП) Литвы со Швецией Nord Balt вновь функционирует. Как сообщила биржа электроэнергии NordPool, неисправности были устранены во вторник утром.

Начавшая работу в начале 2016 года смычка NordBalt постоянно отключается. Из-за частных неисправностей планируется заменить 116 муфт кабеля, проходящего по суше. Точная дата ремонта пока не названа.

Стоявшую 550 млн. евро 453-километровой длины кабельную линию между Швецией и Литвой шведская компания ABB проложила в конце 2015 года.

BNS

Метки: NordBalt, Литва, Смычка