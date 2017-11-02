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Смычка ЛЭП NordBalt вновь действует

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 08 01, 15:00   |   Комментариев: 0

После длившегося больше недели ремонта морская смычка линий электропередачи (ЛЭП) Литвы со Швецией Nord Balt вновь функционирует. Как сообщила биржа электроэнергии NordPool, неисправности были устранены во вторник утром.

Начавшая работу в начале 2016 года смычка   NordBalt  постоянно отключается. Из-за частных неисправностей планируется заменить 116 муфт кабеля, проходящего по суше. Точная дата ремонта пока не названа.

Стоявшую 550 млн. евро 453-километровой длины кабельную линию между Швецией и Литвой шведская компания ABB проложила в конце 2015 года.

BNS

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