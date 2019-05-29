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Из-за неблагоприятных демографических тенденций количество школьников и студентов за год сократилось на 18 тысяч.

Эти цифры приводит Департамент статистики. Особенно много – почти на 8 тысяч человек — сократилось число учащихся профессиональных школ.

Среди учеников обычных школ и гимназий на 3400 человек стало меньше старшеклассников, тогда как количество учащихся начальных школ выросло на тысячу человек.

Студентов университетов стало меньше на 5 тысяч, колледжей – на полторы тысячи.

По данным Евростата, ежегодно из Литвы на учебу за границу отправляется около 8 тысяч молодых людей.

Информация литовских СМИ