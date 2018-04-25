Спорт: только факты

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В домашнем матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Судува» 0:2 уступила белградской «Црвене Звезде» и завершила выступление в турнире. В гостях мариямпольцы уступили 0:3.

Таким образом чемпионы Литвы перешли в Лигу Европы и в третьем квалификационном раунде встретятся с юрмальским «Спартаком».

Первая игра состоится 9 августа на рижском стадионе «Сконто», а ответная — 16 августа в Мариямполе.

За участие во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов «Судува» пополнила клубный бюджет 920 тыс. евро, а за участие в третьем раунде Лиги Европы получит еще 280 тыс. евро.

Таким образом, мариямпольцы уже заработали 1,2 млн евро.

В случае успеха с латышами, на стадии плей-офф турнира чемпионы Литвы встретятся с победителем пары «Селтик» (Шотландия) — АЕК (Греция).

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Судьба двух литовских клубов в Лиге Европы сложилась по разному: «Жальгирис» в гостях 1:1 сыграл с «Вадуцем» из Лихтенштейна и за счет домашней победы 1:0 вышел в третий раунд турнира.

Следующий соперник вильнюсцев — именитая испанская «Севилья», которая выиграла Лигу Европы сезонов 2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15, 2015/16 годов, а в 2006 году и Суперкубок Европы.

Первый матч состоится 9 августа в Испании, а ответный — 16 августа в Вильнюсе.

«Жальгирис» попаданием в третий раунд турнира заработал 780 тыс. евро.

«Тракай» дома сыграли вничью 1:1 с белградским «Партизаном» и завершили выступление на европейской арене после второго раунда. В белграде «рыцари» уступили 0:1.

«Тракай» в этом сезоне в лиге Европы заработал 500 тыс. евро.

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Литовский форвард Арнольдас Кулбока (20 лет, 205 см) вернулся в немецкий «Бамберг».

В нынешнем сезоне Кулбока участвовал в драфте новичков Национальной баскетбольной ассоциации и был выбран «Шарлотт Хорнетс» под 55-м номером.

Прошлый сезон Кулбока проводил в составе итальянской «Орландины», в которой находился на правах аренды.

В итальянской баскетбольной серии А в среднем Кулбока набирал 8,3 очка и совершал 3,6 подбора за игру.

Кроме этого, в минувшем сезоне Арнольдас Кулбока был удостоен звания лучшего молодого игрока в Лиге чемпионов ФИБА, в которой принимал участие клуб из Капо-д’Орландо.

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Руководство «Хьюстон Рокетс» в 2012 году обращалось в «Торонто Рэпторс» с запросом по обмену. Команда из Техаса предлагала отправить в Канаду защитника Джеймса Хардена и хотела получить за него литовского центрового Йонаса Валанчюнаса, а также защитника Хосе Кальдерона и легкого форварда Теренса Росса.

Тогдашний генеральный менеджер «Торонто Рэпторс» Брайан Коланджело отверг это предложение, сообщает Clutch Points.

Валанчюнас — пятый номер драфта-2011, а Росс был выбран на драфте-2012 под восьмым номером. Впоследствии оба исполнителя не оправдали в полной мере выдаваемых им авансов.

Что касается Хардена, то его талант в полной мере раскрылся именно в «Хьюстоне». В минувшем сезоне он получил звание MVP чемпионата.