Спорт: только факты

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Объявлен состав баскетбольной сборной Литвы для матчей квалификации Кубка мира ФИБА. Команда сыграет с Хорватией и Нидерландами в предстоящих сентябрьских матчах.

14 игроков, которые включены в заявку: Мантас Кальнетис, Лукас Лекавичюс, Миндаугас Гирджюнас, Марюс Григонис, Ренальдас Сейбутис, Адас Юшкявичюс, Эдгарас Улановас, Рокас Гедрайтис, Эдгарас Желенис, Миндаугас Кузминскас, Арнольдас Кулбока, Артурас Гудайтис, Эвалдас Кайрис, Мартинас Эходас.

Сборная перенесла начало тренировочного лагеря из-за отсутствия ряда игроков, которые уже начали подготовку к сезону в составе своих клубов.

Литовцы планировали открыть лагерь 30 августа, но перенесли эту дату на 6 сентября.

Назначенный на 5 сентября товарищеский матч с Финляндией пришлось отменить.

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Дарюс Сонгайла стал тренером по развитию игроков в «Сан-Антонио Сперс», сообщает San Antonio Express-News.

Сонгайла отыграл восемь сезонов в НБА с 2003 по 2011 год. Кроме того, он поиграл в Европе за ЦСКА, «Галатасарай», БК «Донецк», «Летувос ритас», «Жальгирис».

После завершения карьеры игрока в 2015 году Сонгайла стал ассистентом главного тренера «Жальгириса», где он проработал два сезона, до назначения в «Сперс».

В «Жальгирисе» место Сонгайлы занял Томас Масюлис, который до этого работал с командой дублеров каунасцев.

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Экс-форварды сборной Литвы, братья Дарюш и Кшиштоф Лавриновичи не вешают кроссовки на гвоздь, а, как минимум, еще один сезон проведут на паркете. Они подписали контракт со «Скайкуп» (Пренай). Так будет называться команда в новом сезоне.

1 ноября Лавриновичам исполнится 39 лет.

В минувшем сезоне Литовской баскетбольной лиги команда заняла последнее место в турнирной таблице и чудом не покинула элитный дивизион.

Что касается братьев Лавриновичей, то их последней командой был «Леткабелис» (Панявежис), в котором они провели последние два сезона. Дарюш и Кшиштоф рассматривали вариант с завершением карьеры, но все же решились продолжить выступления.

«Витаутас» (Пренай/Бирштонас) не так давно получил широкую известность. Руководство клуба в ходе сезона-2017/2018 подписало контракт с младшими братьями Лонзо Болла — Ламело и Лианджело. В летнее межсезонье они покинули команду.

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Воспитанник футбольной школы вильнюсского «Жальгириса» полузащитник Юстас Ласицкас подписал контракт с одним из ведущих клубов польского чемпионата — «Ягеллонией» из Белостока.

Еще в 17 лет он дебютировал в «Жальгирисе», но затем большую часть времени проводил все-таки в дублирующей команде вильнюсского клуба.

Летом 20-летний находился на просмотре у чемпиона России, московского «Локомотива», однако закрепиться там у него не получилось.

Фото jagiellonia.pl