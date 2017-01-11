Спорт: только факты

«Хождение по мукам» литовского форварда Донатаса Мотеюнаса в НБА закончилось. Он стал «пеликаном».

«Нью-Орлеан Пеликанс» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с Мотеюнасом.

Детали соглашения с 26-летним баскетболистом не разглашаются.

Ранее американские СМИ сообщали, что Мотеюнасу предложен годичный контракт с оплатой на уровне ветеранского минимума.

Баскетболист прошлый сезон провел в составе «Хьюстон Рокетс», но из-за проблем со здоровьем принял участие только в 37 матчах, набирая в среднем по 6,2 очка и делая 2,9 подбора.

В начале декабря техасцы решили сохранить в составе форварда, являвшегося ограниченно свободным агентом, и повторили предложение «Бруклин Нетс» о четырехлетнем контракте на сумму около 35 миллионов долларов плюс бонусы.

Донатас отказался прибыть в расположение техасцев, и через два дня стороны договорились о новом 4-летнем соглашении на 31 миллион. Однако затем «Хьюстон» отказался от прав на Мотеюнаса, сделав его с 16 декабря неограниченно свободным агентом.

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Опытнейший литовский защитник Римантас Каукенас возвращается в большой баскетбол.

Как сообщает Sportando со ссылкой на итальянские СМИ, 39-летний атакующий защитник Римантас Каукенас, объявивший о завершении профессиональной карьеры по окончании минувшего сезона, возвращается на площадку войдя в состав одного из фаворитов итальянского чемпионата — «Реджо-Эмилии».

На Апеннинах бронзовый призер Евробаскета-2007 в составе сборной Литвы провел в общей сложности десять лет. С 2004 по 2016 год он защищал цвета «Канту», «Монтепаски» и «Реджо-Эмилии» с годичными перерывами на мадридский «Реал» и каунасский «Жальгирис».

Кроме того, Каукенас, получивший баскетбольное образование в университете Сетон Холл, имеет опыт выступлений за немецкий «Бонн Телеком», бельгийский «Остенде», израильский «Хапоэль Галиль Элион», испанскую «Басконию» и вильнюсский «Летувос ритас».

Защитник пять раз становился чемпионом Италии, признавался самым полезным игроком финальной серии плей-офф чемпионата Италии и помог «Реджо-Эмилии» добиться единственного в истории клуба значимого достижения на международной арене — выиграть Еврочеллендж в сезоне-2013/14.

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В большой баскетбол вернулся еще один ветеран литовского баскетбола. Дайнюс Шаленга (рост 197 см), которому в апреле исполнится 40 лет, снял кроссовки с гвоздя и до конца сезона подписал контракт с утянским «Ювентусом».

В сезоне 2015/2016 годов Шаленга играл за «Витаутас» (Пренай-Бирштонас).

В послужном списке Шаленги 5 титулов чемпиона Литовской баскетбольной лиги в составе каунасского «Жальгириса», чемпиона Украины в составе киевского «Будивельника».

В 2003 г. в составе сборной Литвы он стал чемпионом Европы, а в 2007 г. в составе испанской «Жероны» выиграл Кубок Европы.

Инф. «ЛК»

Метки: N2 (1142) 12 января, Дайнюс Шаленга, Донатас Мотеюнас, Римантас Каукенас