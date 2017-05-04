Спорт: только факты

Завершился регулярный чемпионат Литовской баскетбольной лиги, который выиграл каунасский «Жальгирис». Сейчас команды, занявшие места с первого по восьмое, играют четвертьфинальные серии до трех побед: «Жальгирис» – «Дзукия»; «Летувос ритас» – «Пено жвайгждес»; «Леткабелис» – «Витаутас» и «Нептунас» – «Ювентус».

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Отмечающий 70-й юбилейный сезон чемпион Литвы по футболу вильнюсский «Жальгирис» готовит сюрприз – 27 июня на стадионе Литовской федерации футбола проведет товарищеский матч со шведским «Гетеборгом».

Именно у этого клуба в 1989 г. в Вильнюсе в матче Кубка УЕФА «Жальгирис» одержал свою первую победу в европейских турнирах. После двух красивых голов Робертаса Фридрикаса вильнюсцы дома выиграли 2:0, 0:1 проиграли на выезде и прошли в следующий этап турнира, где их ждала грозная белградская «Црвена Звезда».

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Во вторник вечером, когда номер «ЛК» был уже закрыт, в пятом матче между пирейским «Олимпиакосом» и стамбульским «Анадолу Эфес» определился последний участник «Финала четырех» Евролиги. Это единственная пара, где понадобились все пять матчей.

В серии матчей до трех побед московский ЦСКА 3:0 выиграл у «Басконии» (Виттория). С таким же счетом стамбульский «Фенербахче» был сильнее афинского «Панатинаикоса». Мадридский «Реал» 3:1 выиграл у стамбульской «Дарушафаки».

«Финал четырех» пройдет 19-21 мая в Стамбуле.

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Менеджер Евролиги Андреа Бассани рассказал о форматах турнира и Кубка Европы.

«Мы работаем над увеличением числа участников Евролиги с 16 до 18, думаю, это случится. Скорее всего, с сезона-2018/19 в Евролиге будет именно 18 команд, не 20. Затем мы посмотрим, как отреагирует рынок. Мы всегда предпочитали двигаться шаг за шагом.

Что касается Кубка Европы, то мы верим в нынешний формат с 24 командами», – цитирует Бассани Sportando.com.

Тем временем стало известно, что Евролига и мюнхенская «Бавария» ведут переговоры по лицензии на участие в турнире для немецкого клуба, информирует Eurohoops.

«Бавария» в ближайшем будущем переедет на новую арену и хочет выступать в самом престижном турнире Старого Света.

У каунасского «Жальгириса» есть лицензия А Евролиги.

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НБА опубликовала официальный список из 182 кандидатов на драфт 2017 года.

При этом был зафиксирован рекордный показатель желающих попасть в сильнейшую лигу мира. Предыдущее высшее достижение было установлено в прошлом году (162 баскетболиста). Из 182 претендентов 137 обучались в американских вузах США, а 45 ранее выступали только за пределами Штатов. Среди них – 9 представителей Литвы. Это Арнольдас Кулбока, Гитис Масюлис, Регимантас Миниотас, Криступас Жямайтис, Лауринас Бирутис, Мартинас Эходас, Мартинас Саюс, Маргирис Нормантас и Лауринас Бяляускас.

Баскетбольные аналитики считают, что самые реальные шансы есть только у Кулбоки и Бирутиса.

Стоит отметить, что игроки, не подписавшие контракт с агентами, вплоть до 24 мая могут отказаться от участия в драфте и вернуться в свои учебные заведения.

Напомним, драфт НБА состоит из двух раундов, в каждом из которых 30 команд Ассоциации выбирают по одному игроку. Таким образом, по итогам драфта всего 60 новичков могут попасть в НБА.

Инф. «ЛК»

Метки: N17 (1157) 27 апреля, Евролига, НБА, УЕФА, футбол