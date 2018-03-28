Спорт: только факты

За два тура до окончания регулярного чемпионата Евролиги «Жальгирис» обеспечил себе выход в плей-офф турнира. Каунасцы с 16 победами и 12 поражениями сейчас занимают 7-ю строчку.

В оставшихся двух турах определится окончательное место каунасцев: 30 марта «Жальгирис» принимает московский ЦСКА, а завершится регулярный чемпионат 6 апреля гостевым матчем в Греции с «Олимпиакосом».

«Жальгирис» в плей-офф Евролиги выходит впервые в этом веке.

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В финале второго по значимости континентального баскетбольного турнира – Кубка Европы – сыграют краснодарский «Локомотив – Кубань» и стамбульская «Дарушшафака».

В полуфинальной серии до двух побед россияне 2:0 выиграли у итальянской «Реджио – Эмилии», а турки неожиданно 2:0 были лучше считавшейся фаворитом турнира мюнхенской «Баварии».

Финал также будет проводиться до двух побед. Первый матч будет сыгран 10 апреля в Краснодаре, второй – 13 апреля в Стамбуле. 16 апреля, если понадобится, в Краснодаре состоится решающая третья игра.

Недавно пополнивший ряды краснодарцев форвард сборный Литвы Йонас Мачюлис команде помочь не сможет, поскольку начал играть за «железнодорожников», когда заявка новых игроков в Кубке Европы была завершена.

Обладатель Кубка Европы в следующем сезоне получит право играть в Евролиге.

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Футболисты национальной сборной Литвы 24 марта провели первый контрольный матч в этом году и потерпели сокрушительное поражение в Тбилиси от национальной команды Грузии 0:4.

Сборная Грузии установила своеобразный рекорд – впервые забила в первом тайме сразу четыре мяча.

После матча наставник литовцев Эдгарас Янкаускас отметил, что первый тайм был худшим в истории сборной, а результат матча назвал постыдным.

Глава некоммерческой организации Federbet Франческо Баранка сообщил о странных ставках на матч между Грузией и Литвой.

«Мы наблюдаем очень странные коэффициенты по ходу встречи. Ставят на победу Грузии и на тотал больше», — отметил Баранка.

27 марта, когда номер «ЛК» уже был в печати, сборная Литвы в Ереване играла товарищеский матч с Арменией.

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Ведущие клубы страны воспользовались «окном» для сборной и провели контрольные матчи с серьезными соперниками.

Чемпион страны «Судува» в Мариямполе 3:3 сыграла с гродненским «Неманом».

Вице-чемпион вильнюсский «Жальгирис» в Белостоке 4:2 выиграл у лидера чемпионата Польши «Ягеллонии», а бронзовый призер «Тракай» в Вильнюсе 1:1 сыграл с минским «Динамо».

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Клайпедский «Атлантас» укрепил линию защиты опытным бразильским защитником Леандро да Силва (32 года).

В послужном списке бразильца значатся выступления за российские «Луч – Энергию», «Спартак – Нальчик», «Кубань» и «Волгу», а также за украинские «Арсенал» и «Сталь».

Инф. «ЛК»

Метки: N13 (1205) 29 марта, Евролига, Кубок Европы, Леандро да Силва