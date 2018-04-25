Средний класс: крупным планом

🔊 Воспроизвести

Средний класс — социальная группа людей, имеющая устойчивые доходы, достаточные для удовлетворения широкого круга материальных и социальных потребностей. Благосостояние, которым располагает средний класс, достаточно для обеспечения «достойного» качества жизни. В силу этого средний класс отличается более высокой социальной устойчивостью.

Литва: средний класс зарабатывает более 1000 евро на руки

Жители Литвы относят к среднему классу людей, зарабатывающих от 1069 евро в месяц на руки: такие данные представил Swedbank после опроса общественного мнения, проведенного по заказу банка компанией Spinter tyrimai.

75% опрошенных считают, что у представителя среднего класса должно быть собственное жилье. 45% респондентов отметили, что средний класс имеет возможность откладывать деньги.

«В прошлом году почти треть литовцев проводила отпуск за границей, это вдвое больше, чем десять лет назад. За последний год 43% населения посетили культурные мероприятия — театры, концерты или оперу — и это один из самых высоких показателей в ЕС. Такой образ жизни является одним из отличительных признаков среднего класса», — сказал главный экономист Swedbank в Литве Нериюс Мачюлис.

Согласно опросу, 42% населения Литвы относят себя к низшей прослойке среднего класса. 8% литовцев считают себя более высоким средним классом. 15% жителей страны относят себя к бедным.

Латвия: половина жителей страны относит себя к среднему классу

Более половины жителей Латвии — 53% — считают себя средним классом.

По мнению жителей Латвии, семью можно считать принадлежащей к среднему классу, если ежемесячные доходы на одного человека составляют не менее 810 евро.

Среди критериев, отличающих средний класс, латвийцы называют собственную недвижимость, стабильные доходы, которые позволяют покрывать ежемесячные траты, и возможность раз в год проводить семидневный отпуск за границей. Если применить все указанные респондентами критерии к самим опрошенным, то к среднему классу можно будет отнести лишь 10%.

«Хотя средний класс в Латвии по-прежнему не составляет такую же часть общества, как в развитых странах, у жителей Латвии есть возможности улучшить ситуацию. Вкладывая в свое образование и тем самым повышая шансы устроиться на хорошо оплачиваемую работу, можно прийти к характерному для среднего класса образу жизни — когда одновременно можно позволить себе не только накапливать средства, но и наслаждаться плодами своей работы — путешествуя, развлекаясь или ужиная в ресторане», — считает эксперт Института финансов Swedbank Эвия Кропа.

Эстония: 14% жителей страны считают себя нуждающимися

Институт финансов Эстонии в прошлом году провел исследование, которое показало, кого жители страны готовы отнести к среднему классу.

Среди критериев среднего класса, названных респондентами, — свое жилье, ежегодный отпуск за границей, автомобиль и деньги, которые остаются после оплаты счетов и покупки продуктов. Жители Эстонии считают, что к среднему классу можно отнести человека, чей доход после выплаты налогов составляет 1450-2200 евро.

По данным Swedbank, в соответствии с критериями доходов и свободных денег, которые приводили участники исследования, в Эстонии к среднему классу можно отнести примерно 10-20% жителей. «По сбережениям к среднему классу относятся оценочно 20% семей, но сбережения у многих семей минимальны. В Swedbank более чем у половины клиентов ликвидных активов имеется менее, чем на 500 евро», — сообщила аналитик Swedbank Кати Воомес.

Опрос показал, что около половины жителей Эстонии относят себя к низшему слою среднего класса, а 14% считают себя нуждающимися или бедными. При этом бедными себя считают чаще неэстонцы в возрасте от 50 до 74 лет.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ