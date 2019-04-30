США увеличат численность своих войск в Польше

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Варшава и Вашингтон договорились о расширении американского военного присутствия в Польше. Об этом заявил в понедельник в эфире Польского телевидения министр обороны республики Мариуш Блащак.

«Мы можем сказать так: решение, касающееся количественного усиления американских войск в Польше, принято, — сказал Блащак, слова которого приводит PolskieRadio24.pl. — Сейчас мы договариваемся о деталях. Мы находимся на верном пути к тому, чтобы еще в этом году завершить переговоры успехом».

Польша и США обсуждают усиление американского военного присутствия на польской территории с осени 2018 года, когда во время визита в Вашингтон президента республики Анджея Дуды впервые прозвучала инициатива о создании в стране «Форта Трамп». Варшава даже заявила о готовности потратить 1,5-2 млрд долларов на создание соответствующей инфраструктуры для американской военной базы, которая будет призвана сдерживать агрессивное поведение России.

В настоящее время в Польше на ротационной основе размещается американская танковая бригада численностью около 3,5 тыс. человек, передает ТАСС. На территории страны размещен и многонациональный батальон НАТО численностью около тысячи военнослужащих.





NEWSru.com

