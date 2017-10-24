США вернули Браудеру право въезда на территорию страны

Британский финансист, основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер снова получил возможность въезжать на территорию Соединенных Штатов. Это право у него было временно аннулировано после того, как Россия внесла предпринимателя в базу Интерпола.

“Отличные новости! Мое право посещать США по Электронной системе разрешения на въезд (ESTA) было восстановлено. Теперь нам нужно что-то поделать с этой нелепой ситуацией с Интерполом”, – заявил Браудер на своей странице в Twitter.

ТАСС со ссылкой на представителя Службы таможенного и пограничного контроля, которая входит в структуру Министерства внутренней безопасности США, сообщает, что запрос Браудера на восстановление права на пересечение границы Штатов был рассмотрен и одобрен в индивидуальном порядке.

Как уточняет агентство, граждане Великобритании не должны получать визу для посещения Соединенных Штатов: для въезда им нужно лишь уведомлять Вашингтон в электронном виде, используя ESTA, о планах своих поездок. При этом британцы платят за получение данного разрешения сбор в размере 14 долларов и имеют право находиться в США с деловыми или туристическими целями до 90 дней.

Накануне Браудер написал на своей странице в Twitter, что как только президент России Владимир Путин внес его в список Интерпола, у него одновременно отозвали визу в США.

Бывший посол США в России Майкл Макфолл тут же обратился в Twitter к президенту США и Госдепартаменту с требованием отменить это решение. “Это возмутительно. Дональд Трамп, Госдепартамент, сейчас же исправьте это. Немедленно. Не присоединяйтесь к кампании Путина против Браудера”, – написал Макфолл. Его позицию также поддержал сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн.

Россия внесла Браудера в базу Интерпола 22 октября. В РФ его приговорили к 9 годам тюрьмы по делу о неуплате налогов. Ранее Интерпол отказывался вносить его в базу, объясняя преследование политическими мотивами.

Напомним, Браудер после смерти в СИЗО юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского возглавил кампанию по принятию “акта Магнитского” в США – в отношении российских чиновников, которые, по мнению Вашингтона, причастны к нарушениям прав человека.

Браудер и глава британской компании Firestone Duncan Джемисон Файерстоун заявляли, что сотрудника фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, 16 ноября 2009 года умершего в московском следственном изоляторе, арестовали после того, как он вскрыл коррупционные схемы, к которым причастны некоторые чиновники и сотрудники МВД.

NEWSru.com

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