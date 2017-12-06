Старая фотография

Поводом к написанию данной статьи послужила фотография из архива моего друга и коллеги, фотокорреспондента газеты «Червоный штандар» Валерия Харина. На этом снимке он запечатлел группу заслуженных пилотов и штурманов, которые на тот момент работали в Литовском управлении гражданской авиации (ЛУГА). С того момента прошло 35 лет. За время существования ЛУГА список «заслуженных» достиг 10 человек и я хочу коротко напомнить о каждом из них…

…Идея появления почетного звания «заслуженный» среди летно-штурманского состава родилась у руководства Военно-воздушных сил страны Советов и была закреплена указом Президиума Верховного Совета СССР (ВС СССР) 26 января 1965 года. 19 августа того же года первая группа военных авиаторов была удостоена почетного звания. А еще через несколько месяцев руководство Министерства гражданской авиации (МГА) инициировало появление аналогичного указа для поощрения пилотов и штурманов гражданской авиации. 30 сентября 1965 года Президиум ВС СССР принял Указ «Об установлении почетных званий «Заслуженный пилот СССР» и «Заслуженный штурман СССР». Согласно этому документу вышеуказанные почетные звания присваивались летному составу гражданской авиации, «имеющему квалификацию пилота (штурмана) первого класса, за особые заслуги в освоении современной авиационной техники, применение наиболее совершенных методов самолетовождения, высокие показатели в воспитании и обучении летных кадров, многолетнюю безаварийную летную работу и за выдающиеся достижения по применению авиации в народном хозяйстве страны».

16 августа 1966 года первым 27 пилотам были вручены грамоты Президиума ВС СССР и нагрудные знаки «Заслуженный пилот СССР». В тот же день 5 штурманов авиакомпании «Аэрофлот» были удостоены звания «заслуженный».

Среди авиаторов литовской гражданской авиации первым кавалером почетного звания «Заслуженный пилот СССР» стал Николай Ильич Баталов. 16 августа 1968 года его наградили грамотой Президиума ВС и вручили нагрудный знак заслуженного пилота за № 78. Н. И. Баталов родился в 1913 году в Москве. В 1933 году он закончил Балашовское летное училище. В 1959 году Н. И. Баталов был направлен в Вильнюс, где он возглавил Отдельную Литовскую авиагруппу. У руля литовской авиации он находился до середины 1970 года, т. е. до момента катастрофы самолета Ан-2, которая произошла 26 июля. По результатам работы комиссии по расследованию причин трагедии, министр гражданской авиации Б. П. Бугаев принял решение освободить от занимаемой должности начальника Литовского управления гражданской авиации Н. И. Баталова.

На его место был назначен 37-летний, но уже опытный и перспективный пилот из Белоруссии Геннадий Георгиевич Ляхов. Год спустя, 17 августа 1971 года, он пополнил ряды заслуженных пилотов и ему был вручен нагрудный знак за № 187. Геннадий Георгиевич руководил ЛУГА более двух десятков лет. Именно при нем в Литве были введены в эксплуатацию самолеты Ту-134, Як-42. Именно при нем, 5 января 1990 года, МГА издало приказ №4 о преобразовании ЛУГА и о создании на ее базе государственной авиакомпании Lietuvos avialinijos. Именно он стал первым генеральным директором LAL. Это был первый и единственный случай на всем советском авиационном пространстве, когда на основе регионального управления была учреждена авиакомпания с названием на литовском языке, с использованием национального логотипа, правда, под флагом СССР и с эмблемой «Аэрофлота». С 20 сентября 1991 года советский вариант LAL прекратил свое существование и стал независимым предприятием, которое подчинялось непосредственно Министерству сообщений Литовской Республики. Но это было уже без Ляхова.

16 августа 1974 года штурман эскадрильи Дмитрий Кондратьевич Кальной был удостоен звания «Заслуженный штурман СССР». Он стал первым представителем этой профессии в литовской авиации и 66-м штурманом «Аэрофлота», который носил это почетное звание. Награждение случилось четверть века спустя, после приезда Кального в 1949 году в Вильнюс для работы в Отдельной литовской авиагруппе.

17 августа 1975 года был подписан указ, в котором «за особые заслуги в освоении современной авиационной техники и многолетнюю безаварийную работу» командиру 277-го летного отряда Владимиру Илларионовичу Качкаеву было присвоено звание «Заслуженный пилот СССР» (нагрудный знак № 275). На тот момент у него в отряде было 70 экипажей, а всего трудилось более 300 человек. Свою летную деятельность в Вильнюсе он начинал на самолете По-2 в 1948 году. В начале 60-х годов и Д. Кальной, и В. Качкаев одними из первых освоили реактивную технику – самолет Ту-124.

13 августа 1976 года в список «Заслуженных штурманов СССР» под № 81 был включен флаг-штурман литовского управления Василий Тимофеевич Коваленко. До войны он закончил Краснодарское штурманское военное училище и во время войны выполнил 464 боевых вылета. С таким героическим прошлым в 1947 году он был направлен на летную работу в Вильнюс.

17 августа 1978 года первый заместитель начальника Литовского УГА Иван Алексеевич Нагорный пополнил ряды заслуженных пилотов и ему был вручен нагрудный знак № 366.

15 августа 1980 года Алексею Андреевичу Хрюкину было присвоено почетное звание «Заслуженный пилот СССР». В списке заслуженных он числился под № 414. Это был единственный представитель в когорте заслуженных, который не занимал поста выше командира эскадрильи самолетов Ан-24. В 1968 году экипаж под его руководствам перегнал первый авиалайнер Ан-24 в вильнюсский аэропорт. В 1973 году в Литве эксплуатировалось 10 воздушных судов этого типа.

Все награждения почетными званиями проходили, как правило, в канун Дня воздушного флота, который отмечался 18 августа. В 1983 году было сделано исключение. Именно в этом году «Аэрофлоту» исполнилось 60 лет, и вручение наград гражданским пилотам провели в канун Дня «Аэрофлота». Таким образом Анатолий Васильевич Мосин получил свою награду заслуженного пилота № 475 4 февраля 1983 года. Этой наградой он был отмечен как специалист по организации летной работы и комплексному обеспечению безопасности полетов. Его методические разработки неоднократно были одобрены Управлением Летной службы МГА. В том, что профессиональная подготовка летчиков ЛУГА была одной из лучших на авиационных просторах советской страны, есть немалая заслуга А. В. Мосина.

Первым и единственным заслуженным пилотом литовской национальности в Литовском УГА стал Ромуальдас Рачкаускас. Это случилось 16 августа 1985 года. Путь Р. Рачкаускаса к этой вершине не был усыпан розами. По его словам, ему мешали на этом пути конкуренты. «… Еще в 1984 году в республиканском ЦК компартии и правительстве шли разговоры, почему среди заслуженных пилотов в республике нет литовцев. … Эти претензии были высказаны Г. Г. Ляхову, который был членом ЦК и он не мог не отреагировать на это замечание». В 1984 году поговорили, а в августе 1985 года Р. Рачкаускас – заслуженный пилот с нагрудным знаком № 534.

Последним по списку, но не значению кавалером почетного звания «Заслуженный пилот СССР» среди работников Литовского УГА 14 августа 1987 года стал пилот-инспектор управления Василий Михайлович Котляров. Его нагрудный знак был под № 583.

…22 августа 1988 года был издан Указ «О внесении некоторых изменений в систему почетных званий СССР». Второй пункт этого Указа гласит: «Упразднить почетные звания СССР: … «Заслуженный пилот СССР», «Заслуженный штурман СССР». … За лицами, перечисленными в настоящем списке почетных званий СССР, эти звания и представленные им права сохраняются». Этим же указом было введено почетное звание «Заслуженный работник транспорта СССР».

Таким образом, за 23 года существования почетных званий в Литве были награждены 10 человек: 8 пилотов и 2 штурмана. Если рассматривать число награжденных по «Аэрофлоту» в целом, то звание «Заслуженного пилота СССР» получили 632 человека, а «Заслуженного штурмана СССР» – 143 человека.

В итоге заслуженных аэрофлотских авиаторов в СССР было 775 человек.

Редакция «Литовского курьера» будет весьма признательна читателям газеты, если у них будет желание и время дополнить и поправить вышеизложенный материал. Мы также готовы продолжить дискуссии по истории гражданской авиации Литвы и обсудить темы, предложенные вами, уважаемые читатели.

Николай ЖУКОВ

На фото (слева направо) заслуженные пилоты СССР Владимир Илларионович Качкаев, Алексей Андреевич Хрюкин, Геннадий Георгиевич Ляхов и заслуженные штурманы СССР Дмитрий Кондратьевич Кальной и Василий Тимофеевич Коваленко.

Метки: N49 (1189) 7 декабря, ВС СССР, И. Баталова, ЛУГА, Червоный штандар